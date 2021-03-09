В ОЄСР вважають, що пакет стимулів Байдена рухатиме світову економіку вперед, але застерігають від повторення кризи 2013 року

Світова економіка прискорить зростання, на тлі вірогідного затвердження у США масштабного пакету економічних стимулів а також прискорення програми вакцинацій у світі, прогнозує Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЄСР).

ОЄСР покращила свій прогноз економічного зростання до 5,5% цього року з 4,2% у грудневому прогнозі.

Аналітики прогнозують, що американська економіка зросте на 6,5% в 2021 році, що значно краще грудневого прогнозу у 3,3% зростання. Оптимізму організації, що об‘єднує 36 багатих країн світу, додало прискорення програми вакцинацій від COVID-19 а також прогрес у затвердженні так званого «Плану порятунку Америки», який передбачає надання потужних економічних стимулів загальним обсягом $1,9 трлн.

Завдяки американському пакету економічних стимулів, зростання економіки посилиться не лише у США, але і у інших країнах, вважають експерти ОЄСР. Аналітики оцінили, що ефект від американських стимулів прискорить економічне зростання в Канаді та Мексиці - на 0,5 - 1 відсотковий пункт, а також на 0,25 - 0,5 відсоткових пункта у країнах зони євро та Китаї.

Раніше рішення США затвердити масштабний пакет економічних стимулів критикували деякі економісти. Зокрема, в статті для The Hill Десмонд Лахман, колишній заступник директора МВФ, заявляв, що значні стимули у США можуть згодом призвести до обмеження доступу до міжнародних фінансів для деяких країн.

Значні бюджетні вливання у США можуть прискорити інфляцію. Тоді Федеральний резерв мусить реагувати швидко - вводити високі ставки, що зменшить доступ до міжнародних запозичень для країн з економіками, що розвиваються.

Особливий ризик для країн з економіками, що розвиваються, - пишуть дослідники, - це те, що зростання доходності облігацій США може обернутись відтоком капіталу, посиленням коливань валютного курсу і повторенням «істерії на звуження» на кшталт 2013 року

Така ситуація вже була в 2013 році, говорить Лахман, коли тогочасний голова Федерального резерву Бен Бернанке заявив про необхідність зупинити програму викупу облігацій США. Інвестори сприйняли ці заяви як сигнал того, що ставки зростатимуть і почали виводити кошти з ринків з економіками, що розвиваються. Ця криза отримала назву «taper tantrum» (істерія на звуження)

В ОЄСР назвали повторення «істерії на звуження» серед ризиків для країн, з економіками, що розвиваються.

«Особливий ризик для країн з економіками, що розвиваються, - пишуть дослідники, - це те, що зростання доходності облігацій США може обернутись відтоком капіталу, посиленням коливань валютного курсу і повторенням «істерії на звуження» на кшталт 2013 року».

Однак, економісти зазначили, що залежність таких країн від іноземних запозичень є меншою ніж в 2013 році, а значні заощадження приватного сектору мають компенсувати державні запозичення, що зменшить шкоду від відтоку капіталу.

Україна, яка належить до країн з ринками, що розвиваються, планує запозичити більше 1,4 мільярда доларів США на міжнародному рмнку шляхом випуску єврооблігацій цього року, повідомляють ЗМІ.

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