Пентагон спрямовує війська до нафтових родовищ у Сирії

Сполучені Штати надішлють броньовані машини та військових на схід Сирії, щоб убезпечити нафтові родовища вид потрапляння до рук бойовиків Ісламської держави. Про це голова Пентагону Марк Еспер розповів спілкуючись з пресою у Брюсселі в п‘ятницю, під час прес-конференції в рамках засідання міністрів країн-членів НАТО, повідомляє АР.

Спрямування американських військових означатиме, що плани з часткового скорочення американського контингенту в країни щонайменше частково переглянуто, пише видання, нагадуючи, що президент США Дональд Трамп вказав вивести з країни біля 1000 американських військових, які раніше розміщувались в країні і підтримували курдські сили в боротьбі проти бойовиків ІДІЛ.

Такі плани США викликали різку негативну реакцію Росії. В своїй заяві Міністерство оборони РФ назвало рішення США збільшити присутність «міжнародним державним бандитизмом», який має на меті захист нафтових контрабандистів, а не збереження безпеки.

Росія, яка підтримує сирійський режим Башара Асада, давно називає військову присутність США в Сирії незаконною, пише Reuters.

Після того, як США оголосили про виведення військ з територій Сирії, здебільшого заселених курдами, Росія зміцнила свої позиції в регіоні і домовилась з турецькою стороною про спільне патрулювання 30-кілометрової смуги поблизу турецько-сирійського кордону.

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