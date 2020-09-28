3700 військових США прибудуть до Європи для участі в ініціативі Atlantic Resolve в рамках ротації

Бойовий підрозділ Першої бригади та перший Cavalry Division з техаського форту Худ прибудуть до Європи цієї осені, повідомили Сухопутні сили США.

Підрозділи замінять сили піхоти другої Бригади в рамках регулярної ротації, що триватиме дев‘ять місяців і дислокують 3 700 військових, 80 танків Abrams, 130 бойових машин Bradley, 18 гаубиць Paladin до Європи, а також 600 колісних машин, йдеться в прес-релізі Форт Худ.

«Бригада добре тренована і готова до виконання будь-яких місій, яких потребує наша країна. Вони безпечно подолали виклики дій в умовах COVID, розбудували свої спроможності і готові підтримати наших союзників та партнерів в Європі, - заявив генерал-майор Джеффрі Бродуотер, командувач першим Cavalry Division. - Вони є справді згуртованою командою. Я знаю, що вони добре представлять підрозділ та центральний Техас протягом цієї місії».

Atlantic Resolve передбачає проведення низки військових навчань в трьох країнах Балтії, Польщі, Румунії та Болгарії. Кількість учасників цих навчань постійно зростає після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році, пише видання Сухопутних сил США ArmyTimes.

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