Нью-Йорк починає агресивну кампанію з тестування на COVID-19, готуючись зняти карантинні обмеження

Нью-Йорк розпочав широку кампанію з тестування на антитіла до COVID-19, прагнучи встановити, яка кількість населення перенесла коронавірус і може мати імунітет.

Про це губернатор штату Ендрю Куомо оголосив в понеділок.

Департамент охорони здоров‘я штату випадковим чином обере 3000 осіб для тестування - кількість порівняна з кількістю протестованих в Німеччині, за даними губернатора.

«Будь-який план з поновлення економіки має базуватись на даних та тестуванні і ми маємо переконатись, що тестування на наявність антитіл а також для встановлення діагнозу відповідає необхідним масштабам, щоб люди могли безпечно повернутись до роботи», - заявив Куомо.

Куомо сподівається, що тестування надасть «перший справедливий зріз того, скільки насправді людей було інфіковано COVID-19, в якому стані перебуває населення і допоможе нам відновитись та відкритись не руйнуючи наших досягнень».

Цей штат дуже постраждав під час пандемії. На понеділок кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 252 000, а кількість померлих від вірусу - 18 000.

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