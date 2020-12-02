Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19

Велика Британія першою із західних країн схвалила для застосування вакцину від COVID-19. В середу британська Агенція з регулювання ліків та товарів медичного призначення (MHRA) надала сертифікацію вакцині, розробленій компаніями Pfizer та BioNTech.

Розробники цієї вакцини заявляють про її ефективність на рівні 95%.

Прем‘єр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що вакцина почне надходити для застосовування у Британії починаючи вже з наступного тижня. «Захист вакцинами зрештою дозволить нам повернути наші життя і зрушити економіку», - наголосив Джонсон.

Європейський Союз у своїй заяві підтримав більш тривалу процедуру затвердження вакцини. Європейська Агенція з ліків може надати схвалення для використання вакцини 29 грудня.

Очікується, що Адміністрація США з контролю якості харчових продуктів та ліків (FDA) ухвалить рішення щодо вакцини Pfizer 10 грудня.

Компанія Moderna цього тижня подала заявку до Адміністрації США з контролю якості харчових продуктів та ліків (FDA) з метою отримання дозволу на застосування вакцини у надзвичайних умовах.

Компанія подає подібний запит і до європейського регулятора Європейської агенції з ліків. Прототип розроблений Moderna показав 94,1% ефективності у запобіганні появі симптомів коронавірусу і 100% ефективності у запобіганні складного перебігу захворювання, йдеться у прес-релізі компанії.

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