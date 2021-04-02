Д-р Фаучі припускає, що вакцина AstraZeneca не знадобиться для вакцинацій у США - Reuters

Навіть якщо вакцину від COVID-19 буде затверджено для використання у США, вона може і не знадобитись для проведення програми вакцинацій у країні. Про це Директор Інституту США з алергічних та інфекційних хвороб доктор Ентоні Фаучі заявив в інтерв‘ю Reuters.

«Загалом, я припускаю, що, з огляду на вже укладені контракти з низкою компаній, ми маємо достатньо вакцини, щоб забезпечити всі наші потреби не звертаючись до AstraZeneca».

«Якщо подивитись на кількості, які ми отримаємо, обсяги, які можна отримати від J&J, Novavax, Moderna, якщо законтрактувати більше, то ймовірно, ми зможемо за необхідності провести і посилення вакцинацій, але я не можу точно сказати», - додав він.

Вакцина AstraZeneca ще не отримала схвалення у США, але вже декілька місяців застосовується в десятках інших країн, включаючи європейські.

У Великій Британії 1 квітня повідомили про те, що у 30 вакцинованих AstraZeneca виявили рідкісне утворення згущення крові - це на 25 випадків більше, ніж повідомлялось раніше. Подібне занепокоєння висловлювали і деякі європейські країни. Європейське агентство з ліків досліджує випадки, але заявляє, що «переваги перевищують ризики» вакцини.

Дивіться також: Чому лікарям в Україні важливо вакцинуватись від коронавірусу? Відео