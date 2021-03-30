Німеччина переглядає рекомендації щодо вакцини AstraZeneca

Вакцина від коронавірусу, яку виробляє фармацевтична компанія AstraZeneca, знову опинилася в центрі уваги після повідомлень про обмеження її використання в Німеччині через випадки тромбозу в людей, яким раніше робили щеплення.

Раніше у березні кілька країн Європи вже призупиняли використання вакцини AstraZeneca, але більшість швидко відновили ін'єкції після того, як додаткові перевірки Європейського агентства лікарських препаратів не виявили ознак, що саме щеплення спричиняли рідкісні випадки небезпечних згустків крові.

Європейське агентство тепер каже, що розгляне нові дані та визначиться з можливими додатковими рекомендаціями.

Контрольні медичні органи Великої Британії, а також Всесвітня організація охорони здоров’я також заявляли, що вважають ту вакцину безпечною і необхідною для захисту людей від COVID-19.

30 березня міністерство охорони здоров’я Німеччини передало, що міністр Єнс Шпан проводить наради з регіональними посадовцями після повідомлень, що німецькі фахівці рекомендуватимуть щеплювати вакциною AstraZeneca лише людей віком понад 60 років.

Про ще не затверджені рекомендації німецька преса написала після того, як Інститут Пауля Ерліха, що відповідає за вакцини в країні, повідомив про 31 випадок рідкісного тромбозу серед 2,7 мільйонів людей, яким робили щеплення вакциною AstraZeneca.

Більшість тих випадків, дев’ять смертей, виявили у людей віком від 20 до 63 років жіночої статі.

Кілька німецьких регіонів вже призупинили використання тієї вакцини для людей віком до 60 років.

Франція - одна з країн, де вакцину AstraZeneca тепер рекомендують для людей віком 55 років і старших.

Маркус Зедер, прем’єр-міністр землі Баварія, розкритикував те, що він назвав коливаннями щодо вакцини AstraZeneca, наголосивши, що досі всі фахові висновки наголошували на тому, що користь від вакцини переважає будь-які можливі побічні наслідки від щеплення.

Розроблена оксфордськими науковцями вакцина AstraZeneca, яка у Європейському Союзі ліцензована під назвою Vaxzevria, одна з найширше використовуваних вакцин у світі, і в Європі, а особливо у Великій Британії, де використали понад 20 мільйонів доз. За інформацією уряду Великої Британії, всього у країні на кінець березня було вакциновано понад 30 мільонів осіб.

В Україні також вже використовують вакцину AstraZeneca індійського виробництва під маркою Covishield.

У Сполучених Штатах Федеральна адміністрація контролю над харчами і медикаментами донедавна ще лише готувалася розглядати подання на ліцензування вакцини AstraZeneca у США, очікуючи результатів випробування в американських лікарнях.

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