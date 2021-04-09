МВФ пропонує запровадити антикризовий «податок солідарності»

Міжнародний валютний фонд пропонує на тимчасовій основі запровадити додатковий податок для осіб з найбільшими доходами а також компаній, які отримали великі доходи у часи пандемії, зокрема «фармацевтичні та компанії високих цифрових технологій». Про це в коментарі Financial Times заявив відповідальний з фіскальних питань МВФ Віктор Гаспар.

У «Фіскальному моніторингу» МВФ, оприлюдненому в середу, міститься рекомендація урядам розглянути можливість запровадження такого внеску:

«Задля забезпечення фінансування заходів з подолання пандемії, керівники можуть розглянути можливість запровадження тимчасового внеску, пов‘язаного з відновленням від COVID-19, який сплачувався би з високих доходів, або статків».

Такий податок в розвинених країнах, на переконання Фонду, дозволить зменшити негативний вплив пандемії, зокрема коли йдеться про посилення соціальної нерівності, «просуватиме справедливість та захист навколишнього середовища».

Гаспар навів приклад податку, введеного в Німеччині після об‘єднання ФРН та ДРН і зауважив, що такий захід може бути вжито «у надзвичайних умовах, коли соціальна солідарність відіграє потужну роль».

В коментарі FT Гаспар заявив, що такий податок може бути символічним жестом, якій запевнить громадян, що «кожен долучається до необхідних зусиль із відновлення від COVID-19».

Під час онлайн-брифінгу для преси в середу Гаспар високо оцінив бюджетну підтримку, яку США забезпечують для своєї економіки в часи кризи, спричиненої пандемією.

Він також висловив підтримку ініціативи Байдена зі встановлення мінімальної ставки податку на підприємства в світі, хоча і зауважив, що МВФ ще не провів детальний аналіз пропозиції США.

«МВФ закликає до встановлення мінімальної світової ставки податку на доходи як засобу із припинення «перегонів до дна» в оподаткуванні прибутків підприємств», - наголосив експерт.

У Вашингтоні цього тижня відбуваються весняні збори МВФ. Фонд висловлює занепокоєння нерівномірністю відновлення світової економіки після кризи, однак наголошує, що прогрес у відновленні дозволив покращити оцінку світового зростання до 6% в 2021 році.

Аналітики зауважили, що економічна криза, спричинена коронавірусною пандемією, може бути не такою глибокою, як фінансова криза 2008-2009 років.

«Покращення прогнозу відображує додаткову бюджетну підтримку в декількох великих економіках, очікуване відновлення на основі розповсюдження вакцин в другій половині 2021 року і продовження адаптації економічної діяльності до зменшення мобільності», - йдеться у Світовому економічному прогнозі МВФ.

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