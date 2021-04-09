Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

МВФ пропонує запровадити антикризовий «податок солідарності»

Міжнародний валютний фонд пропонує на тимчасовій основі запровадити додатковий податок для осіб з найбільшими доходами а також компаній, які отримали великі доходи у часи пандемії, зокрема «фармацевтичні та компанії високих цифрових технологій». Про це в коментарі Financial Times заявив відповідальний з фіскальних питань МВФ Віктор Гаспар.

У «Фіскальному моніторингу» МВФ, оприлюдненому в середу, міститься рекомендація урядам розглянути можливість запровадження такого внеску:

«Задля забезпечення фінансування заходів з подолання пандемії, керівники можуть розглянути можливість запровадження тимчасового внеску, пов‘язаного з відновленням від COVID-19, який сплачувався би з високих доходів, або статків».

Такий податок в розвинених країнах, на переконання Фонду, дозволить зменшити негативний вплив пандемії, зокрема коли йдеться про посилення соціальної нерівності, «просуватиме справедливість та захист навколишнього середовища».

Гаспар навів приклад податку, введеного в Німеччині після об‘єднання ФРН та ДРН і зауважив, що такий захід може бути вжито «у надзвичайних умовах, коли соціальна солідарність відіграє потужну роль».

В коментарі FT Гаспар заявив, що такий податок може бути символічним жестом, якій запевнить громадян, що «кожен долучається до необхідних зусиль із відновлення від COVID-19».

Під час онлайн-брифінгу для преси в середу Гаспар високо оцінив бюджетну підтримку, яку США забезпечують для своєї економіки в часи кризи, спричиненої пандемією.

Він також висловив підтримку ініціативи Байдена зі встановлення мінімальної ставки податку на підприємства в світі, хоча і зауважив, що МВФ ще не провів детальний аналіз пропозиції США.

«МВФ закликає до встановлення мінімальної світової ставки податку на доходи як засобу із припинення «перегонів до дна» в оподаткуванні прибутків підприємств», - наголосив експерт.

У Вашингтоні цього тижня відбуваються весняні збори МВФ. Фонд висловлює занепокоєння нерівномірністю відновлення світової економіки після кризи, однак наголошує, що прогрес у відновленні дозволив покращити оцінку світового зростання до 6% в 2021 році.

Аналітики зауважили, що економічна криза, спричинена коронавірусною пандемією, може бути не такою глибокою, як фінансова криза 2008-2009 років.

«Покращення прогнозу відображує додаткову бюджетну підтримку в декількох великих економіках, очікуване відновлення на основі розповсюдження вакцин в другій половині 2021 року і продовження адаптації економічної діяльності до зменшення мобільності», - йдеться у Світовому економічному прогнозі МВФ.

Дивіться також: Країни із найбільш потужними економіками світу погодилися посилити ресурси МВФ на 650 мільярдів доларів. Відео

Країни із найбільш потужними економіками світу погодилися посилити ресурси МВФ на 650 мільярдів доларів. Відео
Embed
Країни із найбільш потужними економіками світу погодилися посилити ресурси МВФ на 650 мільярдів доларів. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:43 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG