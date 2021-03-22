В Маямі Біч запровадили надзвичайні заходи із дотримання протиепідемічних обмежень

В неділю міська рада американського курортного міста Маямі Біч у штаті Флорида на декілька тижнів продовжила дію комендантської години та інших надзвичайних заходів, спрямованих на забезпечення дотримання протиепідемічних правил.

Мерія запровадила надзвичайний стан у місті, після того, як до Маямі Біч на час традиційних весняних канікул прибули тисячі відпочивальників, які часто ігнорують правила носіння масок та соціальної дистанції.

В.о. управляючого міста Рауль Агуїла заявив, що заходи необхідні для «стримування надзвичайно великого натовпу приїжджих, усунення можливості насильства та пошкодження майна».

Комендантська година, що триває з 8 вечора до 6 ранку діятиме щонайменше до 12 квітня, повідомила влада.

З п’ятниці у місті було заарештовано 50 осіб і конфісковано вісім одиниць зброї, повідомляє поліція. Правоохоронці також застосовували перцевий газ, щоб забезпечити дотримання комендантської години, повідомляє місцеве видання.

З лютого, у місті було заарештовано більше 1000 осіб, заявив Агуїла в неділю.

«Якщо ви приїздите сюди, бо думаєте, що все зійде з рук, то на вас очікує поганий час. Ми вас заарештуємо. Ми провели сотні і сотні арештів», - заявляв мер міста Ден Гелбер минулого тижня.

Епідемічна ситуація в регіоні залишається напруженою. В окрузі, до якого належить Маямі Біч, щодня реєструють біля 1000 нових заражень на COVID-19.

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