Трамп розкритикував зняття обмежень у штаті Джорджія

Президент США Дональд Трамп заявив, що він «категорично не погоджується» з рішенням губернатора Джорджїї Браяна Кемпа дозволити відкрити перукарні, манікюрні та педикюрні салони в рамках зняття обмежень на економічну діяльність.

«Я сказав губернатору Браяну Кемпу, що я дуже не погоджуюсь з його рішенням відкрити певні установи. Але водночас, він повинен робити те, що вважає правильним. Я хочу, щоб він робив те, що вважає правильним. Але я не погоджуюсь з тим, що він робить», - сказав Трамп пресі у середу.

Кемп відповів в Твіттері, що він цінує «сміливе лідерство та прозорливість» президента « у ці важкі часи», але від свого рішення не відступив. «Наш наступний обережний крок зумовлений даними та скерований рекомендаціями офіційних осіб на рівні штату, які працюють у сфері охорони громадського здоров’я. Ми будемо продовжувати цю політику, спрямовану на захист життя та добробуту всіх мешканців Джороджії», – написав Кемп у Twitter.

Коментуючи рішення губернатора, Трамп зауважив, що відкриття таких установ, як спа, салонів татуювання та салонів краси – це зарано. «Мені подобається люди, які користуються всіма цими послугами, але вони можуть ще трошки почекати», – сказав президент. Безпека повинна бути на першому місці, додав він.

Директор Національного Інституту алергій та інфекційних захворювань Ентоні Фаучі сказав у середу: «Якщо б я був радником губернатора, я б йому порадив бути обережним. Я б порадив не просто увімкнути перемикач та рухатись далі. Є небезпека відкотитись назад».

Координатор оперативної групи Білого дому по боротьбі з коронавірусом Дебора Беркс у вівторок обережно сказала, що якщо мешканці Джорджії можуть дотримуватись соціального дистанціювання в цих закладах, то вони можуть відкриватись.

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