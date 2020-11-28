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Байден отримав більше голосів у Вісконсині після перерахунку

Голосування у Вісконсині

У найбільш заселеному окрузі американського штату Вісконсин перерахунок голосів на виборах президента США підтвердив перемогу новообраного президента Джо Байдена. В результаті перерахунку біля 460 000 бюлетенів у окрузі Мілуокі, відрив Байдена збільшився на 132 голоси, згідно до оголошення в п‘ятницю.

Клерк округу Мілуокі Джордж Крістенсон заявив у п‘ятницю, що результати перерахунку підтвердили те, що процесу виборів варто довіряти, пише Reuters. «Перерахунок показав, те, що ми вже і так знали: вибори в окрузі Мілуокі чесні, прозорі, точні і захищені», - сказав Крістенсон.

Штаб Трампа сплатив Виборчій комісії штату 3 мільйони доларів за проведення перерахунку в штаті в округах Мілуокі та Дейн.

Хоча за оцінками у виборах президента переміг Джо Байден, президент США Дональд Трамп заявляє про істотні порушення під час виборів, а його команда оксаржує результати виборів в деяких ключових штатах.

Крім Вісконсину, команда юристів президента США Дональда Трампа продовжує оскаржувати процес виборів в Пенсильванії та Мічигані, однак поки без істотних успіхів. У п‘ятницю апеляційний суд Пенсильванії залишив у силі рішення суду першої інстанції не прийняти скаргу штабу Трампа, який заявляв про шахрайство під час виборах. Зокрема в скарзі йшлося, що виборці-демократи мали більше можливості виправити помилки в бюлетенях, відправлених поштою.

«Звинувачення у несправедливості серйозні. Однак, просто назвати вибори несправедливими, ще не означає, що вони такими є, - написав у своїй думці до рішення суду суддя Стефаном Бібес. - Звинувачення вимагають конкретики та доказів. Цього немає». Команда Трампа має право оскаржити це рішення.

Незважаючи, на те, що Трамп критикує результати виборів, він підтвердив, що піде з посади, якщо Колегія вибірників підтвердить перемогу Байдена. Засідання колегії має відбутись 14 грудня.

Американські ЗМІ також повідомили, з посиланням на джерела в адміністрації, що Трамп розглядає можливість оголосити про свої плани балотуватись у президенти на наступних виборах 2024 року.

Дивіться також: Трамп каже, що піде, якщо колегія вибірників офіційно затвердить Байдена. Відео

Трамп каже, що піде, якщо колегія вибірників офіційно затвердить Байдена. Відео
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Трамп каже, що піде, якщо колегія вибірників офіційно затвердить Байдена. Відео

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