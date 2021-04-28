Виступ Байдена в Конгресі. Що варто знати

Президент США вперше виступить перед обома палатами американського Конгресу в середу. Очікується, що під час виступу Байден розповість про поступ в досягненні основних пріоритетів адміністрації за 100 днів свого президентства а також оголосить про нові амбітні проекти.

Головним пунктом промови, за очікуваннями, стане оголошення Байденом нового плану підтримки американських родин. 10-річний план, обсягом 1,8 трильйона доларів передбачає значні державні інвестиції до освіти, розвитку дошкільних закладів, скасування плати за навчання в 2-річних державних коледжах, тощо. Для фінансування плану Байден планує оголосити про збільшення податків для найзаможніших американців.

«План підтримки родин» - друга частина плану «Відбудуємо краще». Перша частина - план розвитку інфраструктури та створення робочих місць, обсягом 2,3 мільярда доларів, було презентовано раніше. Цього року Конгрес вже затвердив запропонований Байденом пакет заходів із подолання економічних наслідків пандемії, обсягом 1,9 трлн дол.

Байден в своїй промові планує і торкнутись питань міжнародної політики, заявила речниця Білого дому Джен Псакі. Байден наголосить на тому, що «Америка повертає собі місце у світі» а також на цінностях, які несуть США. Йтиметься і про основні приоритетами міжнародної політики, включаючи «наше долучення з Китаєм», заявила Псакі.

Цього року, через пандемію, виступ відбудеться за меншої аудиторії - замість більше тисячі присутніх, в залі Конгресу перебуватимуть біля 200 осіб. Лише голова Верховного суду США буде присутній, замість традиційної участі в події всього складу суду. Також не буде ложі першої леді.

Деякі традиції все ж збережуться - Байден йтиме до трибуни через залу Конгресу. Однак, цього разу Байден буде в масці - американські епідеміологи рекомендують навіть вакцинованим особам носити маску у заповнених приміщеннях.

Республіканці намагатимуться протиставити промові Байдена своє бачення розвитку країни. В середу з відповідним зверненням виступить сенатор від штату Південна Кароліна Тім Скотт.

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