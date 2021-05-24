WSJ: Троє дослідників лабораторії в Ухані мали симптоми, схожні на COVID-19 у листопаді 2019

Троє дослідників Уханського інституту вірусології звернулись до лікарень із симптомами схожими на COVID-19 в листопаді 2019 року, за декілька місяців перед тим, як Китай повідомив про початок пандемії COVID-19. Про це пише The Wall Street Journal на основі даних розвідки США, зібраних «міжнародним партнером», інформації теперішніх і колишніх посадовців.

Керівництво Всесвітньої організації охорони здоров‘я планує провести засідання цього тижня, щоб розглянути продовження розслідування походження коронавірусу. Після першого етапу розслідування, що завершився в березні, науковці ВООЗ та Китаю заявили, що витік вірусу з лабораторії був «надзвичайно малоймовірним». Тоді низка країн, включаючи США, Норвегію, Канаду та Британію закликали до продовження розслідування і надання повного доступу до відповідних даних, зауважує Reuters.

Речниця Національної ради безпеки США заявила про необхідність експертної оцінки всіх версій, що заслуговують на довіру: «Ми не хочемо робити заяв, які б упереджувати дослідження ВООЗ щодо витоків SARS-CoV-2,але ми чітко заявляли, що відповідні технічно допустимі теорії мають пройти ретельну оцінку міжнародних експертів», повідомляє Reuters.

В неділю Міністерстов закордонних справ Китаю в коментарі WSJ заявило, що «США продовжують просувати теорію витоку з лабораторії».

Звіт, виданий у США за президентства Трампа вказував, що «уряд США має підстави вважати, що декілька дослідників в Уханській вірусологічні лабораторії захворіли восени 2019 року, перед виявленням першого випадку спалаху, зареєстрованого в грудні 2019 року і мали симптоми подібні до COVID-19 атакож звичайного сезонного захворювання».

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