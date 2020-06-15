США обурені рішенням російського суду щодо Пола Вілана, - Помпео

«Сполучені Штати обурені сьогоднішнім рішенням російського суду щодо громадянина США Пола Вілана», - заявив Держсекретар США Майк Помпео після того, як московський міський суд призначив покарання Полу Вілану у вигляді ув‘язнення на 16 років у колонії суворого режиму.

Рішення було винесене після «таємного суду, таємних доказів, без відповідного дозволу для дачі свідчень. Нас дуже непокоїть те, що пана Вілана було позбавлено гарантій справедливого суду, які Росія має забезпечити для нього у відповідності до своїх міжнародних зобов‘язань в сфері захисту прав людини», - йдеться в заяві.

Помпео назвав «жахливим» поводження російської влади щодо Вілана. «Росія не забезпечила пану Вілану справедливих слухань у незалежному та безсторонньому суді; протягом його затримання, його життя наражалось на небезпеку через ігнорування його медичного стану, його також невиправдано тримали в ізоляції від родини та друзів», - заявив Помпео.

Як повідомляв Голос Америки, 50-річний Пол Вілан, який також є громадянином Британії, Канади та Ірландії, назвав вирок «політичним театром» і заявив про намір його оскаржувати. Він, зокрема вказав, що не розумів що відбувається в суді, адже засідання проводилось російською мовою.

Посол США в Росії Джон Саллівен, який був присутній під час судового засідання, заявив, що розчарований вироком і буде домагатись звільнення Вілана.

«Цей таємний суд було вчинено із зухвалим порушенням прав людини та міжнародних правових норм», - цитує заяву Саллівена посольство США в Росії.

Напередодні Посольство видало заяву, підкресливши бездоказовість звинувачень. Вілана «буде визнано винним після таємного судового розгляду без будь-яких доказів і світ побачить, що російська судова система насміхається з самої ідеї правосуддя», - йдеться у заяві речниці посольства.

Вілана було заарештовано в Москві в грудні 2018 року в готелі, де він відвідував весілля. Російська влада звинуватила Вілана, колишнього морського піхотинця США, у проведенні шпигунських дій. Вілан ці звинувачення відкидає.

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