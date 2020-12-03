США, Британія, Естонія назвали подію організовану РФ в ООН за участі бойовиків ОРДЛО, спробою спотворити реалії конфлікту на сході України

1 грудня Представництво Росії в ООН ініціювало та провело он-лайн зустріч з представниками окупаційної влади ЛНР та ДНР, яке представляла як засідання Ради Безпеки ООН у форматі Арріа (він дозволяє долучати до виступів не лише дипломатів та членів Радбезу). Проте інші члени Ради Безпеки бойкотували його.

Міжнародні партнери України виступили з жорсткою заявою, назвавши дії Постійного представництва Російської Федерації при Організації Об`єднаних Націй спробою поширити неправдиву інформацію щодо конфлікту.

«Ця подія покликана виключно спотворити реалії конфлікту на сході України, і слугувала лише російським інтересам», - значиться у спільній заяві Постійних представництв при ООН Великої Британії, Сполучених Штатів та Естонії.

Я впевнений, що у них немає часу на ляльковий театр-перформанс. Слід справу робити, а не ряджених в соцмережі саджати. Ось, власне, про це і заява партнерів

В ній також відзначається, що зустріч була очевидною спробою презентувати фальшивий та оманливий російський наратив щодо перебігу конфлікту на сході України. «Ми рішуче відкидаємо ідею Росії, що вона виступає посередником у внутрішньому конфлікті. Росія є його активним учасником, який тренує, озброює та очолює збройні формування у районах, які не перебувають під контролем уряду України», - значиться у заяві.

У документі Росія названа стороною, яка спровокувала та продовжує розпалювати конфлікт, що призвів до приблизно 13 тис. смертей, жахливих порушень прав людини та погіршення гуманітарної ситуації для цивільного населення.

Велика Британія, Сполучені Штати та Естонія також вчергове задекларували свою підтримку Мінських домовленостей та тверду відданість забезпеченню мирного вирішення конфлікту з повною повагою суверенітету та територіальної цілісності України.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи «Голосу Америки» заяву, зазначив, що ключові партнери Україні, зокрема США, Велика Британія і Естонія, вже вивчили всі наративи і сценарії російської місії. «Я впевнений, що у них немає часу на ляльковий театр-перформанс. Слід справу робити, а не ряджених в соцмережі саджати. Ось, власне, про це і заява партнерів», - пояснює він.

Постійне представництво Сполучених Штатів при ООН, в свою чергу, підсилило спільну заяву низкою твітів. В одному з них зазначається, що Росія тренує та озброює бойовиків та розпалює конфлікт, погіршуючи гуманітарну ситуацію.

Нагадаємо, напередодні засідання, ініційованого Росією, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу Москви легітимізувати представників окремих районів Донбасу, використавши для цього формат Арріa Ради безпеки ООН. Про це він заявив в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна».

«Засідання бойкотуватимуть не лише Україна, а і США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія і Бельгія. Тобто всі, крім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, які входять сьогодні в Радбез. Це важливий сигнал, адже ОБСЄ бере участь у переговорному процесі в рамках трьохсторонньої контактної групи», – сказав Кулеба.

«Це чітка відповідь на спроби РФ маніпулювати міжнародними майданчиками та форматами для поширення своєї пропаганди. Я вдячний партнерам, зокрема Німеччині та Франції як учасницям «нормандського формату», за міцну солідарну позицію на підтримку України», – додав міністр.

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