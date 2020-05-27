Сьогодні компанія Ілона Маска вперше запустить пілотовану місію у космос. Чого очікувати?

Компанія SpaceX може стати першою приватною компанією, що виведе астронавтів на орбіту Землі, в разі успішного проведення запуску, запланованого на другу половину дня 27 травня. До цього лише три країни - США, Росія та Китай проводили такі запуски. Це перший пілотований космічний запуск з території США за останні дев‘ять років, після того, як було згорнуто програму шатлів.

На замовлення американської космічної агенції НАСА, SpaceX виготовила капсулу «Команда Дракон» (Crew Dragn) для проведення запуску. Після шести років досліджень, минулого року, капсулу без команди було успішно доставлено до Міжнародної космічної станції.

В експедиції беруть участь досвідчені астронавти Даг Гарлі та Боб Бенкен.

Астронавти під’їдуть до платформи запуску 39Апо території космічного центру НАСА на машині Tesla. Їх поїздка територією центру має початись о 8 годині вечора за Києвом.

Платформа 39А, з якої відбудеться запуск, відома своєю багатою історією, адже саме з неї було проведено запуск місії Apollo, що доставила першу людину на Місяць.

Планується, що астронавти відкриють кабіну ракети Falcon 9, використовуючи тачскрін.

Після того, як астронавти займуть свої місця в капсулі, почнеться заправка корабля. Саме такий порядок дій є інноваційним рішенням, пише видання Verge. Раніше, під час дії програми шатл, заправка відбувалась до того, як астронавти займали свої місця, щоб зменшити ризики. Однак SpaceX зміг продемонструвати американській космічній агенції НАСА високий рівень безпеки такої процедури при багатьох запусках.

Близько 4:30 за Вашингтоном (11:30 за Києвом) планується запуск. Капсула з астронавтами відокремиться від корабля приблизно через 12 хвилин після запуску.

Президент США Дональд Трамп та віце-президент Майк Пенс спостерігатимуть за запуском в космічному центрі Кеннеді.

Після відокремлення капсули, ракета за допомогою дрона спуститься до Атлантичного океану, а астронавти почнуть 19-годинну подорож орбітою Землі.

Астронавти матимуть змогу керувати капсулою вручну перед стиковою з МКС. Очікується, що вони проведуть на Міжнародній космічній станції декілька місяців.

NASA та SpaceX транслюватимуть старт ракети наживо - дивіться трансляцію також в соцмережах української служби Голосу Америки

Дивіться також: Сполучені Штати відновлюють пілотовані польоти в космос. Відео

.