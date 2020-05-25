Перший пілотований політ SpaceX може стати проривом для космічної галузі США й допомогти позбутись залежності від російських "Союзів"

Двоє космонавтів США вперше за 9 років полетять на Міжнародну космічну станцію на американській ракеті - запуск готує компанія Ілона Маска SpaceX. У середу 27 травня запуск відбудеться в Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверел у Флориді.

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX із космічним кораблем Crew Dragon має доправити на МКС двох досвідчених астронавтів - Дага Гарлі і Боба Бенкена, місію назвали Demo-2.

Для американської космічної галузі це історична подія, адже із моменту закриття програми польотів на МКС NASA американських астронавтів туди доправляли російські космічні кораблі "Союз" з космодрому Байконур.

Історія МКС і завершення ери шаттлів

Міжнародну космічну станцію почали створювати на орбіті Землі 22 роки тому, за цей час лише NASA та російське космічне агентство відправляли туди пілотовані місії.

США використовували величезні багаторазові транспортні кораблі - шаттли, які могли доправити великі команди й обладнання​, але ця програма коштувала 200 мільярдів доларів за 135 польотів, тож зрештою за керівництва адміністрації Джорджа Буша програму згорнули. Останній шаттл "Атлантіс" приземлився 21 липня 2011.

Відтоді державну програму розробок у США згорнули, американських астронавтів відправляли на "Союзі", але NASA почало співпрацювати із приватними аерокосмічними компаніями - Boeing і SpaceX - з метою будівництва власних космічних кораблів.

Ера приватних розробок у космосі

Із 2011 року, з моменту укладання першого контракту, NASA заплатила SpaceX у межах співпраці понад 3 мільярди доларів США. 9 років потому SpaceX, компанія Ілона Маска, мільярдера родом з Південної Африки і керівника виробника електрокарів Tesla, готова до запуску.

Таким чином, попри недовіру до програми на її початку, компанія обійшла авіагіганта Boeing, що зараз перебуває лише на стадії випробувань власної ракети.

У грудні 2018 року інша приватна космічна компанія Virgin Galactic, що належить мільярдеру Річарду Бренсону, здійснила перший запуск людини у космос на висоту 82.72 кілометра. Проте SpaceX першою планує здійснити набагато довший політ до МКС, що на 408 кілометрів віддалена від поверхні Землі.

Раніше безпілотний вантажний Falcon Heavy вже почав доправляти на МКС обладнання.

Demo-2 можуть відкласти?

Старт Crew Dragon запланований на 16:33 за місцевим часом (23:33 за Києвом). Саме Даг Гарлі і Боб Бенкен, які пілотуватимуть ракету, керували останнім зльотом "Атлантіса".

За планом, через 19 годин після старту із мису Канаверел екіпаж Crew Dragon пристикується до МКС. Зазвичай шлях із поверхні Землі до МКС забирає 2 дні, рекордно швидкий політ був у 2013 році, коли "Союз" долетів за 6 годин.

На МКС Гарлі й Бенкена чекатимуть двоє російських і один американський астронавт.

Запуск Falcon 9 можуть відкласти в разі несприятливих погодних умов. Наступне "вікно" для запуску буде у суботу 30 травня.

За запуском у Флориді особисто стежитиме президент США Дональд Трамп - успіх програми дозволить Вашингтону мати більшу незалежність від російських ракет-носіїв.

NASA та SpaceX також покажуть старт ракети наживо - дивіться трансляцію на соцмережах української служби Голосу Америки.

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