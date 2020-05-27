Сніданок астронавта, повернення «черв’яка» в НАСА та інші деталі про запуск космічної місії США, які зацікавили журналістів

Преса вже назвала сьогоднішній запуск пілотованої місії астронавтів НАСА компанією SpaceX найбільш стильним ракетним запуском. Від дизайну ракети до костюмів астронавтів а також кольору машини Tesla, що доставляє їх до платформи - все створено в чорно-білих кольорах.

Замість традиційних помаранчевих костюмів, для астронавтів Дага Гарлі та Боба Бенкена виготовили чорно-білі костюми в футуристичному стилі. Їх основна мета залишається незмінною - захист астронавтів від декомпресії, регулювання надходження кисню та температури, але є і речі, якими костюми істотно відрізняються від своїх попередників.

Шоломи астронавтів було виготовлено на 3D принтері, а рукавички виготовлено так, що в них можна керувати екраном тачскрін. Дизайн костюмів розробив голлівудський дизайнер Хозе Фернандес, відомий своєю роботою над фільмом «Капітан Америка» та іншими.

На час запуску НАСА навіть повернуло свій історичний логотип - стилізоване написання NASA з літерою A, що має вигляд ракети. Цей логотип замінили на лого з зображенням зоряного неба в 1990-х роках. Обидва логотипи мають свої жартівливі прізвиська: «черв‘як» та «тефтель» «Для покоління Х черв‘як є більш дорогим логотипом, ніж тефтель», пише The New York Times.

На підтримку цього лого виступив і адміністратор НАСА Джим Брайденстін. «Правила стилю НАСА дуже чіткі - «черв‘яка» більше не існує, але правила стилю складаю я, - сказав Брайденстін. - Тому я вирішив, що для цієї конкретної місії, у цей конкретний день, ми повернемо чевр‘яка. Ми так і зробили».

У день польоту пресу також цікавило, яким був сніданок астронавтів. НАСА повідомило, що астронавти зможуть замовити на сніданок все, що побажають. Більше інформації надав Даг Гарлі, який розповів, що замовив стейк та смажену яєшню.

Запуск планується близько 4:30 за Вашингтоном (11:30 за Києвом). Капсула з астронавтами відокремиться від корабля приблизно через 12 хвилин після запуску.

Президент США Дональд Трамп та віце-президент Майк Пенс спостерігатимуть за запуском в космічному центрі Кеннеді.

Після відокремлення капсули, ракета за допомогою дрона спуститься до Атлантичного океану, а астронавти почнуть 19-годинну подорож орбітою Землі.

Астронавти матимуть змогу керувати капсулою вручну перед стиковою з МКС. Очікується, що вони проведуть на Міжнародній космічній станції декілька місяців.

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