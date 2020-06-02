У Пентагоні розповіли, як допомога США у стримуванні біозагроз, тепер стала в нагоді Україні для подолання COVID-19

Пентагон підтримав запит на надання допомоги США 13 країнам на суму 2,9 мльйона доларів. Про це повідомив заступник помічника міністра оборони США Девід Лессетер, йдеться на сайті відомства.

Гроші буде виділено в рамках програми з допомоги у стримуванні поширення біологічної зброї, що діє з 2004 року. Лабораторії, які раніше допомагав створювати проект із зменшення загрози при американському Пентагоні, тепер відіграють особливо важливу роль у стримуванні COVID-19, наголосив Лессетер.

«Країни-партнери тепер використовують ці можливості, розбудовані за більш ніж 15 років у своїх зусиллях зі стримування COVID-19», - йдеться в заяві Пентагону.

В якості прикладу таких зусиль у Пентагоні навели діяльність Українського Центру громадського здоров‘я, яке надає дані про спалах епідемії та правила безпечного та ефективного діагностування COVID-19.

Ще один приклад успішної спивпраці з країнами регіону у подоланні COVID-19, заявляють Пентагоні, є американська підтримка мереж регіонального біоспостереження, метою яких є координовано реагувати на спалахи вірусу, зокрема поширення COVID-19.

Наприклад, в рамках мережі Біоспостереження на Шовковому шляху (BNSR), об‘єднуються вчені з України, Вірменії, Азербайджану, Болгарії та Грузії, щоб ділитись досягненнями у сфері інформування, діагностики епідемій.

«Завдяки роботі, яку ми робимо, з цими країнами, члени BNSR діляться один з іншим даними стосовно спалахів COVID-19, діагностики та інформування», - заявив Роберт Поуп, директор програми в Агенції США зі зменшення загроз.

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