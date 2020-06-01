Богданові Вечірці, заарештованому за наїзд на протестувальників в Міннесоті, висунуто звинувачення

Влада американського штату Міннесота заявила, що водію цистерни, який в‘їхав у натовп під час протесту на шосе в Міннеаполісі, висунуто звинуваннення за підозрою у скоєнні нападу.

На час протестів, автостраду було перекрито для руху автомобілів, на шосе перебувало близько п‘яти тисяч людей, які протестували проти расизму та свавілля поліції.

Офіс шерифа округу Геннепін ідентифікував водія цистерни. Ним виявився 35-річний Богдан Вечірко з міста Остего. Компанія, для якої Вечірко здійснював перевезення, видала заяву, де, зокрема йдеться: «Наші серця з тими, хто в скорботі через події минулого тижня. Нас поінформували про інцидент з одним із наших незалежних підрядників в Міннеаполісі протягом нещодавніх протестів. Ми насамперед піклуємось про безпеку громади, співробітників та клієнтів».

За заявами свідків, водій сигналив, але не гальмував, коли його вантажівка наближалась до натовпу.

Посадовці вказують, що протестувальникам вдалось уникнути пошкоджень, але вони оточили вантажівку, змусивши її зупинитись.

Вечірко постраждав від рук протестувальників, але інша група людей стала на його захист. Його здали поліції.

Комісар з громадської безпеки Джон Геррінгтон заявляв, що з камер спостереження складалось враження, що вантажівка їхала автострадою через 40 хвилин після того, як там було встановлено обмежувальні бар’єри. Машина об‘їхала обмеження.

Мотив інциденту встановлюється, говорять посадовці.

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