Сіндзо Абе просить у Трампа допомоги у звільненні викрадених КНДР японців

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе занепокоєний перед зустріччю президента Трампа з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином наступного тижня в Сінгапурі. Однією з причин є можливість досягнення угоди, що підірвала б договір про безпеку і взаємну допомогу з США, залишаючи Японію уразливою на атаку з боку КНДР.

Друге питання, якому Абе надає велике значення, це доля 12 японських громадян, викрадених у 1970-х і 1980-х роках північнокорейськими агентами. Цю тему він обгворюватиме у четвер під час недовгої зустрічі з Трампом у Білому домі.

Проте відносини між Абе і Трампом почали погіршуватись останнім часом з приводу торовельних питань.

Тему повернення викрадених земляків – це для Абе важливе політичне питання, і він втримує тісні зв’язки з причетними родинами.

Токіо вважає, що було викрадено 17 японських громадян, з чого п’ятеро повернулися на батьківщину у 2002 році. До квітня минулого року понад 12 мільйонів людей підписали звернення в імені постраждалих родин, в якому закликали Абе продовжувати зусилля для повернення решти заручників.

Одним десятків членів родин, які вимагають повернення викрадених, є Масару Хонма. Його молодшу сестру Яеко Тагуті викрали північнокорейські агенти у 1978 році.

Минулого місяця, на зустрічі, що її влаштувала Асоціяція родин викрадених японців Хонма сказав: «Ми хочемо, щоб Трамп запитав Кіма і отримав відповідь – чи він поверне їх, чи не поверне?»

Північна Корея гостро реагує на повторне порушення цього питання, кажучи, що восьмеро викрадених японців давно померли, а четверо інших ніколи не були в країні.

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