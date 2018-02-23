США вводять "найбільші" санкції проти Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження потужних санкцій проти Північної Кореї.

Санкції обмежують можливості Кореї обходити міжнародні санкції і провадити незаконну комерційну діяльність на морі, зокрема, в сфері транcпортування вугілля та палива, повідомляють ЗМІ.

До санкційного переліку внесено 27 компаній-перевізників та торгових компаній, 28 кораблів та одну особу.

«Сьогодні я оголошую, що ми запускаємо найбільший набір нових санкцій стосовно режиму Північної Кореї», - виголосив Трамп, виступаючи на Конференції консервативних сил.

«Міністерство фінансів США скоро застосує нові дії, для того, щоб надалі обмежити джерела отримання доходів та палива, які режим використовує для фінансування своєї ядерної програми», - наголосив він.

У відповідності до нових санкцій, Міністерство фінансів США, Державний департамент та Берегова охорона США видали глобальні рекомендації перевізникам, які попереджають про «серйозні наслідки» за допомогу Північній Кореї обходити санкції, повідомили посадовці США.

Зокрема, адміністрацію США непокоять повідомлення про роль Росії та Китаю в тому, щоб допомогти Північній Кореї обійти санкції. Лише цього тижня, Японія повідомила, що її представники бачили корабель з китайськими написами, який брав участь у перевалці вантажів з одного корабля на інший і, що Токіо має «потужні підозри», що це відбувалось у порушення санкцій.

«Обмежуючи можливості Північної Кореї перевозити товари в міжнародних водах, ми одразу закриваємо один з основних засобів, які режим використовує для власної підтримки та фінансування», - заявив посадовець адміністрації.

«Президент голосно та чітко заявив компаніям по всьому світові, що якщо вони будуть підтримувати фінансування Північної Кореї та її ядерні амбіції, вони не робитимуть бізнес зі Сполученими Штатами», - наголосив представник адміністрації.

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