У медальному заліку Олімпіади Україна випередила Китай і команду ОАР

Наразі у медальному заліку Олімпійських ігор у Пхьончхані Україна ділить 17-ту та 18-ту сходинки з командою із Польщі. Україна має одну золоту медаль в лижній акробатиці. Польска команда також має одне "золото".

Українці випереджають у цьому списку збірну Китаю та команду «олімпійських атлетів з Росії». Команда з Китаю має п’ять срібних і одну бронзову медаль, але жодної золотої. «Олімпійські атлети з Росії» мають три срібних і вісім бронзових медалей, але також жодної золотої.

Наразі список очолює команда з Норвегії (9 золотих, 9 срібних та 8 бронзових медалей). Другу сходинку посідає збірна Німеччини (9 золотих, 5 срібних та 4 бронзових медалі). На третій позиції – Нідерланди (6 золотих, 5 срібних та 2 бронзових медалі).

Також у першій десятці - Канада, США, Швеція, Австрія, Франція, Південна Корея та Японія.

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