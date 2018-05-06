"Радянське" плаття від Adidas обурило Інтернет

Жіноче плаття створене компанією Adidas до чемпіонату світу з футболу у Росії обурило численних коментаторів в Інтенет. Плаття є частиною серії створеної спеціально до спортивних змагань і має вшанувати Росію, але демонструє герб Радянською союзу та напис СРСР.

В уряді Литви плаття назвали проявом "імперської ностальгії"

"Щоб відзначити чемпіонат 2018-го року у Росії, Adidas перетворив вінтажні футболки на модні предмети одягу. Це плаття надихалося футболками, які у 1991-му році носила збірна Радянською союзу і виготовлене з дихаючої тканини. Плаття оздоблене гербом, принтом СРСР та номером 11 на спині", - йдетья в описі товару на сайті компанії.

Використання радянської символіки обурило багатьох коментаторів.

"Adidas критикує санкції та підтримує війну Росії проти України. Ця компанія має магазини в окупованому Росією Криму через "партнерів". Не дивно, що німецька компанія також рекламує ностальгію за Радянським режимом державного терору, який існував з 1922-го по 1991-й", - обурюється Майкл Маккей з Києва.

В уряді Литви плаття назвали проявом "імперської ностальгії".

Одяг від німецького виробника спорттоварів також швидко пов'язали із політикою уряду Німеччини.

"Нова "гаряча" лінія одягу від німецького Adidas на тему СРСР? Чом би не запустити ще і лінію із нацистською символікою, адже Другу Світову Війну розпочали 2 країни? Дійте вже, як "партнери", бо вже вирішили будувати газопрові з сучасною Росією, яка вбиває людей в Україні та Сирії", - також обурюються у Twitter.

"Яка чудова ідея, @ adidas. Пропоную, а чом би ще не почати продавати нацистську уніформу? Іноді я відчуваю, що існує новий рух - №Ідіоти без кордонів", - твітує Якуб Янда з аналітичного центру European Values у Празі.

"Щоб ще більше підкреслити, наскільки це жалюгідно: це навіть не плаття з російськими мотивами, а плаття з радянськими мотивами", - твітує журналістка Джессіка Арно.

21-й чемпіонат світу з футболу ФІФА пройде з 14-го червня по 15-те липня 2018 року у Росії. Через дії Росії на міжнародній арені численні уряди вже понизили рівень свого офіційного представництва на чемпіонаті на рівні делегацій. Лунають також заклики до бойкотування змагань.

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