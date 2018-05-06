"Росія арештувала власне майбутнє" - коментатори про антипутінські протести

Вчорашні масові затримання мирних демонстрантів у Росії доводять, що режим Путіна не має майбутнього: воно вже заарештоване. Таку думку у Twitter висловив Дмитро Кулеба, Постійний представник України при Раді Європи.

Як відомо, 5-го травня, за два дні, до офіційної інавгурації Володимира Путіна на новий президентських термін, у Росії пройшли демонстрації його противників. Мітинги проводили під гаслом "Він нам не цар". За оцінками російських правозахисників, загалом під час акцій у 21 російському місті у суботу затримали 1230 людей.

У неділю в уряді Росії заявили, що більшість затриманих у ході протестів у столиці Росії, Москві відпущені.

Численні оглядачі засудили використання сили проти мирних мітингувальників.

"Четвертий термін Путіна при владі не несе Росії нічого нового: будь-яка опозиція, або свобода слова негайно придушується", - твітує про події у Росії американський економіст, професор університету Джонса Гопкінса Стівен Ганке.

"Росія це фактично поліційна держава", - твітує Алекс Кокчаров, який спеціалізується на аналізі ризиків для ведення бізнесу.

"Свобода слова та зібрань є фундаментальним правом людини, використання надмірної сили та затримання сотень людей у ході сьогоднішніх мирних протестів суперечить забов'язанням Росії як члена ОБСЄ та Ради Європи", - твітує міністр закордонних справ Литви Едгарс Рінкевічс.

"Відмова від будь-яких кроків у напрямку до демократії може лише зашкодити сподіванням Росії на заможність та соціальну свободу", - твітував напередодні протестів колишній прем'єр-мінстр Белгії Ґі Вергофстадт.

Раніше у Держдепі США заявили, що лідери, які переконані у власній легітимності, не вдаються до арештів мирних протестувальників. Про це, коментуючи затримання сотень мітингарів у Росії, заявила речниця Державного департаменту США Гедер Науерт.

"США засуджують затримання сотень мирних протестувальників у Росії і закликають до їх негайного звільнення. Лідери, які впевнені у власній легітимності, не вдаються до арештів мирних опонентів за протести", - заявила Науерт через свій офіційний Twitter.

Дивіться також: Олімпійська легенда Майкл Фелпс закликає зменшити споживання води