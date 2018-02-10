Афганські органи влади арештували в Кабулі вісьмох бойовиків «Ісламської держави»

Афганські органи влади повідомили, що службовці Агентства національної розвідки арештували в Кабулі вісьмох бойовиків «Ісламської держави». Терористів затримано в ході окремих операцій у місті. Серед них були вербувальники ІДІЛ.

Арешти проведено після атаки п’ятьох важко озброєних бойовиків-смертників на афганську військову академію в Кабулі, в результаті чого 11 солдатів залинули і 16 отримали поранення.

Арештованих підозрюють у тому, що вони вербували молодих афганців і планували атаки в Кабулі, повідомив Національний директорат безпеки (розвідка). Вони збирали кошти на підривну діяльність, хоча твердили, що хотіли будувати мечеті та ісламські семінарії.

Атака на військову академію сталася через кілька днів після двох атак угруповання Талібан, включно з величезним вибухом замінованого автомобіля, в результаті чого в Кабулі загинуло приблизно 140 людей.

Афганські органи влади з того часу посилили заходи безпеки в районі столиці і збільшили кількість рейдів на ймовірні схованки екстремістів.

Рейди також навели органи влади на слід будинку ІДІЛ у столичному районі Кала-е-Валід, у якому знайдено велику кільксть вибухових матеріалів і поясів шахіда.

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