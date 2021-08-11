Сенатор-республіканець пов'язав виведення військ США з Афганістану з посиленням співпраці Росії та Китаю

Бойовики Талібану можуть ізолювати столицю Афганістану протягом 30 днів і захопити її через 3 місяці. Про це інформаційну агенцію Reuters повідомило анонімне джерело в Міністерстві оборони США з посиланням на американську розвідку.

Джерело пояснило, що нова оцінка заснована на стрімких успіхах, яких таліби домоглися на тлі виведення іноземних сил.

Вихід з Афганістану це частина перерозподілу ресурсів через швидке військове посилення Китаю та їх зростаючу військову співпрацю з Росією

У середу позицію адміністрації Байдена щодо Афганістану розкритикував сенатор-республіканець Марко Рубіо.

"Вихід з Афганістану це частина перерозподілу ресурсів через швидке військове посилення Китаю та їх зростаючу військову співпрацю з Росією. Але це не значить, що ми можемо цілком ігнорувати тероризм. Аль-Каїда відновиться за Талібану. А у Байдена немає плану, як цьому завадити", - відзначив Рубіо у Twitter.

Як повідомляє американське видання The Wall Street Journal, на півночі Китаю зараз відбуваються спільні військові навчання Росії та Китаю. Як повідомляється випробовуються нові китайські озброєння.

Президент США Джо Байден у вівторок закликав афганських лідерів боротися за батьківщину, заявивши, що не жалкує про своє рішення вивести війська. Він зазначив, що за 20 років кампанії в Афганістані США витратили понад 1 трильйон доларів і втратили тисячі військовослужбовців.

Байден підкреслив, що Сполучені Штати надають афганським силам значну підтримку з повітря, а також продовольство, обладнання та зарплату.

У статті використано матеріали Reuters.

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