США виплатять компенсації родичам 10 цивільних афганців, які загинули внаслідок удару безпілотника

Міністерство оборони США пообіцяло виплатити компенсації родичам загиблих внаслідок авіаудару американського дрону 29-го серпеня у столиці Афганістану Кабулі.

Тоді ракета Hellfire влучила в автомобіль Земерая Ахмаді, убивши десятьох членів родини, включноіз сімомами дітьми. За кілька тижнів після авіаудару генерал Френк МакКензі назвав це "трагічною помилкою", що забрала життя невинних цивільних.

У п'ятницю речник Пентагона Джон Кірбі повідомив, що на знак вибачення родичам загиблих виплатять компенсації, однак, не уточнивши розмір виплат, а також сказав, що Міноборони і Держдеп працюють разом, щоб допомогти їм переїхати до США.

Спершу американські військовики заявляли, що цей авіаудар був спрямований проти представника терористичного угруповання Ісламська держава й що атака допомогла попередити теракти під час виводу військ США й НАТО з Афганістану. Проте низка медіа, включаючи інформагенцію Associated Press, виявили, що чоловік, що був за кермом автівки, давно працював на американську гуманітарну організацію. Також не було ознак повторного вибуху - попри заяви Пентагону, що в автомобілі була вибухівка.

Американські сили здійснили авіаудар після теракту смертника Ісламської держави, що забрав життя 169 афганців і 13 американських військовиків поблизу аеропорту Кабула 26 серпня.

Напади смертників в Афганістані продовжують забирати життя: у п'ятницю внаслідок вибуху в шиїтській мечеті загинуло 50 людей, пише NPR.

У матеріалі використано статтю англомовної редакції "Голосу Америки", NPR

Дивіться також: ​Марки та конверти: син українських емігрантів розповідає американцям про історію України у незвичний спосіб