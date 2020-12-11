Десятки керівників компаній у США приєднались до ініціативи зі створення робочих місць для афроамериканців

Десятки керівників компаній у США підтримали ініціативу спрямовану на те, щоб створити щонайменше мільйон нових робочих місць для афроамериканців на посадах, що забезпечують конкурентоспроможну заробітну плату та пільги. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Поштовхом до такої ініціативи стали протести Black Lives Matter після смерті Джорджа Флойда, афроамериканця, який загинувпри затриманні поліцією, зазначив генеральний директор Merck Кен Фрейзер.

"Це час для американців не розділятись, а об'єднатись і розкрити наш повний потенціал як нації. Робоча сила нашої країни в майбутньому буде дедалі різноманітнішою, - зазначив генеральний директор Merck Кен Фрейзер. - Завдяки створенню мільйона робочих місць для чорношкірих американців протягом наступних 10 років, OneTen має потенціал для усунення стабільних проміжків між поколіннями у можливостях та прибутках".

Понад 30 виконавчих директорів компаній, включаючи Merck, Nike, Bank of America, Target, Walmart та IBM, підтримали створення стартапу, який зможе об'єднати роботодавців із чорношкірими американцями.

Стартап, який назвали "OneTen", має на меті створити мільйон робочих місць для афроамериканців протягом наступних 10 років, і вже зараз залучив понад 100 мільйонів доларів фінансування.

Кандидати на посади переважно не мають вищої освіти, але з дипломами середньої школи та іншими сертифікатами. Також стартап організовуватиме навчанням у компаніях, які підтримали ініціативу.

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