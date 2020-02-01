США ймовірно знищили ватажка Аль-Каїди у Ємені

У січні військові США завдали удару по лідеру терористичного угрупування Аль-Каїда у Ємені Кассіму аль-Рімі. Видання The New York Times повідомляє, що колишні та чинні посадовці США заявили про свою впевненість, що Рімі було знищено в результаті удару.

У відповідь на запит "Голосу Америки" у Міноборони США заперечили причестність до удару у Ємені.

Як відзначив експерт організації Foundation for Defense of Democracies, Томас Джоселін, аль-Рімі є одним із небагатьох ватажків Аль-Каїди останнього періоду, чия історя сягала періоду до нападу на США 11-го вересня 2001-го року. Він тренувався у таборах Аль-Каїди в Афганістані, перш ніж повернувся до рідного для нього Ємену.

Між тим президент США Дональд Трамп у суботу ретвітнув повідомлення про знищення ватажка терористів, але не прокоментував їх.