Amazon планує запустити систему оплати відбитком долоні

Американська корпорація Amazon планує випустити термінали, в яких можна буде розплачуватись відбитком долоні. Пристрої хочуть встановлювати в місцях із великим потоком клієнтів, як-от кав’ярнях, фастфуд-кафе чи супермаркетах, - повідомляє The Wall Street Journal.

Ймовірно, спочатку нову систему тестуватимуть у мережі супермаркетів Whole Foods у США, яка належить Amazon. Згодом її можуть застосувати й інші компанії.

Щоб "прив’язати" свій відбиток долоні до банківського рахунку, достатньо буде вставити картку в термінал протягом першої покупки, і після цього відсканувати долоню на спеціальному екрані. Після цього оплату можна буде здійснювати вже безпосередньо своєю рукою, без використання картки.

Нова технологія дозволить Amazon збирати детальнішу інформацію про покупки клієнтів та вибудовувати їхній “споживацький портрет”, який згодом можна буде використати в маркетингових цілях.

Втім, The Wall Street Journal стверджує, що розробка Amazon поки що залишається на ранніх стадіях. За інформацією видання, зараз компанія веде переговори з Mastercard i Visa, а також починає тестувати операції на терміналах.

Нагадаємо, вкінці грудня 2019 року Amazon подала заявку на патент на “безконтактну систему біометричної ідентифікації”, що в тому числі включає в себе сканер долоні.

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