Багато американців зараз не бачать злочину Трампа у російському втручанні у вибори, але рейтинги низькі

Головний редактор американського соціологічного агентства Ґеллап Френк Ньюпорт вважає, що американці зараз переважно засуджують можливий зв’язок виборчої кампанії Дональда Трампа із втручаннями Росії у президентські вибори 2016 року, але багато з них не думають, що мало місце порушення законів.

Багато американців ніби відкинули ідею, що він діяв у змові до такої міри, що зробив щось протизаконне.

​Це збігається з твердженнями самого президента Трампа, який називає “полюванням на відьом” розслідування звинувачень про російське втручання, яке проводить спеціальний прокурор Роберт Мюллер.

Попри це багато опитувань засвідчують, що назагал діяльність Трампа на посаді схвалюють менше 40% людей, і це загрожує Республіканській партії перед виборами у Конгрес у листопаді.

В інтерв’ю вашингтонському політичному часопису The Hill соціолог припустив, що “багато американців ніби відкинули ідею, що він діяв у змові до такої міри, що зробив щось протизаконне… Набагато більше сказали б, що він вчинив щось погане, але це не було протизаконне".

Френк Ньюпорт сказав, що робить висновки з останніх опитувань його агентства, які виявили, що лише 29% респондентів вірять у те, що Трамп порушував закон.

27% сказали, що його поведінка була неетичною, а 35%, що він не вчинив нічого поганого у цьому питанні.

Щодо загальної оцінки роботи президента то останнє опитування CNN дає йому лише 36% підтримки, опитування Університету Квінніпіак - 38%, а Ґеллап - 40%.

Позитивною новиною для Трампа є те, що майже 70% американців згідно зі згаданими дослідженнями схвалюють його дії в економіці.

Деякі оглядачі вважають, що падіння загального рівня підтримки президента може бути пов’язане з суперечками про відокремлення дітей від батьків-мігрантів на кордоні, а також негативні оцінки липневого саміту Дональда Трампа і російського президента Володимира Путіна у Гельсінкі.

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