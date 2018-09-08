Манафорт думає про співпрацю зі слідством, щоб уникнути другого суду

Юристи Пола Манафорта звернулись до американських прокурорів з пропозицією угоди. Манафорт розглядає можливість визнати свою провину, щоб уникнути другого судового процесу, який має початись в Вашингтоні цього місяця. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

Мінулого місяця суд штату Вірджинія виніс вирок колишньому керівникові виборчої кампанії Дональда Трампа за банківське та податкове шахрайство.

В Вашингтоні його звинувачують в фінансових злочинах, включаючи відмивання коштів та діяльність в якості агента України без реєстрації а також у перешкоджанні правосуддю.

Переговори стосовно можливого визнання провини стосувались того, яку саме провину визнає Манафорт і який строк ув’язнення рекомедуватимуть прокурори з команди Роберта Мюллера, повідомляє видання з посиланням на поінформоварі джерела.

69-річному Манафорту вже загрожує 10 років ув’язнення, згідно до дорадчого вироку за справою у Вірджинії.

Перший суд над Манафортом стосувався мільйонів доларів, які він заробив консультуючи Януковича та проросійську Партію Регіонів. Гроші надходили від впливових українських бізнесменів через рахунки на Кіпрі і він не сплачував з них податки, а використовував ці гроші для того, щоб вести розкішне життя в США. Після того, як доходи з України припинились, прокурори стверджують, що Манафорт брехав банкам, щоб отримати мільйони доларів кредитів.

Ті, кому багато сходило з рук до ув’язнення часто виказують браваду. Коли виносять вирок, вони вірять що буде ще один шанс. Лише через певний час вони усвідомлюють, що шансів більше не буде

Друга судова справа може стосуватись тих самих операцій, а прокурори прагнутимуть довести, що Манафорт порушив закон про реєстрацію іноземних агентів, коли лобіював на користь Януковича. Манафорт винаймав провідні лобістські фірми в США такі, як Podesta Group та Mercury Public Affairs LLC, а також платив низці колишніх європейських політиків.

Колишній федеральний прокурор США Патрік Коттер сказав, що обвинуваченим важко усвідомити, що варіантів залишається небагато.

«Ті, кому багато сходило з рук до ув’язнення» часто виказують браваду, сказав він. «коли виносять вирок, вони вірять що буде ще один шанс. Лише через певний час вони усвідомлюють, що шансів більше не буде».

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