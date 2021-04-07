Віцепрезидентка США та президент Мексики обговорили питання міграції

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у середу провела розмову із президентом Мексики Мануелем Лопесом Обрадором. Про це повідомляє сайт Білого дому.

Як відзначається, у ході розмови лідери обговорили питання міграції.

"Вони погодились продовжувати працювати разом над причинами міграції із країн Північного трикутника Сальвадору, Гватемали, та Гондурасу - включно із бідністю, насильством та браком економічних можливостей. Вони також обговорили поглиблення відносин США-Мексика для протидії контрабанді людей та торгівлі людьми", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Як повідомляло видання The Washington Post, у березні президент США Джо Байден оголосив, що Камала Гарріс відповідатиме за вирішення ситуації із притоком мігрантів на кордоні США та Мексики.

У Республіканській партії США називають ситуацію на кордоні кризою і звинувачують у ній політику Джо Байдена, його заяви під час виборчої кампанії у США. У березні Байден закликав мігрантів не прибувати до країни.

Відповідно до опитування проведеного наприкінці березня, троє з кожних п’яти американців не підтримують те, як президент Байден справляється з напливом мігрантів та дітей без супроводу на кордоні з Мексикою. Лише 41% осіб задоволені його роботою в цьому питанні.

"Минулого місяця зафіксовано спроби понад 100 000 мігрантів нелегально перетнути наш кордон. Ці цифри вражають - особливо під час пандемії. Президент Байден має вже зараз проявити себе і вирішити кризу, яку він створив", - заявляв у березні лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті.

Адміністрація Байдена критикує політику його попередника Дональда Трампа щодо обмеження імміграції до США.

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