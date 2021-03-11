На кордоні США з Мексикою фіксують значне збільшення кількості мігрантів. Опозиція закидає Байдену бездіяльність

У лютому американські прикордонники зупинили 100441 мігрантів, які намагались перетнути кордон США зі сторони Мексики. Про це повідомив Трой Міллер, виконуючий обов'язки глави Митно-прикордонної служби США.

Це найвищий щомісячний показник після значного сплеску на кордоні в середині 2019 року.

За словами Міллера, понад 19 тисяч з цих мігрантів були в складі родин, близько 9500 - неповнолітні без супроводу, а решта - дорослі, які подорожували самостійно.

Представники служби повідомили, що в статистиці враховуються повторні перетину кордону.

Кордон не відкритий

Незабером після вступу на посаду президент США Джо Байден оголосив курс на зміну імміграційної політики США, яку впроваджував його попередник Дональд Трамп. Серед іншого, Байден заявив про зупинку будівництва стіни на кордоні між США та Мексикою.

У середу відповідальна за південний кордон США в адміністрацій Байдена, посолка Роберта Джейкобсон заявила, що уряд Сполучених Штатів працює із Мексикою та країнами Центральної Америки над тим, щоб "переконатись, що люди не вдаватимуться до цієї небезпечної мандрівки, а мають можливості економічного розвитку та перебувають в безпеці вдома".

За словами Джейкобсон, сплеск кількості мігрантів до США на південному кордоні країни може бути віддзеркаленням надії людей на "більш гуманну політику". Вона також відзначила, що організатори каналів незадокументованої міграції до США "поширюють дезінформацію" щодо ситуації із міграцією до Америки за президента Байдена.

Джейкобсон заявила, що політика попереднього президента США призвела до погіршення ситуації і описала зусилля адміністрації Байдена щодо зміни політики щодо шукачів притулку, мігрантів та ін. При цьому вона відзначила, що зусилля адміністрації Байдена не повинні інтерпретуватись як заохочення до міграції до США у "незвичний спосіб".

Адміністрація демонструє слабкість за недієздатність на нашому південному кордоні

"Кордон не відкритий", - наголосила чиновниця.

Між тим у Республіканській партії покладають на адміністрацію Байдена відповідальність за ситуацію на кордоні.

"Адміністрація демонструє слабкість та недієздатність на нашому південному кордоні. Протягом 2 тижнів потроїлась кількість дітей, які прибувають без супроводу. У Білому домі повторюють [звертаючись до мігрантів] "зараз не час прибувати". Тож скажіть, коли у майбутньому настане час порушувати федеральний закон та прибувати нелегально?" - твітував у середу лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл.

"Минулого місяця зафіксовано спроби понад 100 000 мігрантів нелегально перетнути наш кордон. Ці цифри вражають - особливо під час пандемії. Президент Байден має вже зараз проявити себе і вирішити кризу, яку він створив", - заявив лідер республіканців у Палаті представників Конгресу США Кевін Маккарті.

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