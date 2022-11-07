"Втручалися, втручаємося і втручатимемося" - Пригожин визнав кампанії з впливу на американські вибори

Виробники машинок для голосування, ймовірно, знову стануть мішенню дезінформації, спрямованої на дискредитацію результатів виборів, перед голосуванням у США у вівторок.

Посадовці США, в тому числі представники головного агентства з безпеки виборів, Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), регулярно виступають із спростуванням звинувачень, які багато в чому нагадують спростовані звинувачення часів президентських виборів 2020 року.

Про це говорять і в Білому домі.

"Ми вважаємо, що американці можуть і повинні йти на вибори, відчувати себе впевнено, що робиться все, щоб забезпечити вільні, чесні та захищені вибори", — сказав Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки журналістам минулої п'ятниці.

Але нове дослідження фірми з кібербезпеки Recorded Future вказує на ймовірне збільшення дезінформації щодо машин та систем голосування в день виборів і в наступні дні, хоча ці атаки, ймовірно, будуть менш інтенсивними, ніж два роки тому.

“Recorded Future виявила заяви в основних ЗМІ та соцімедіа, в яких йдеться, що технології буцімто будуть використовуватися для «фальсифікації» результатів проміжних виборів", — йдеться у звіті компанії, опублікованому в понеділок.

“Цілком ймовірно, що неправдива та викривлена інформація щодо технологій голосування буде найбільш помітною там, де перегони найбільш конкурентні, як, наприклад, вибори губернатора в Арізоні, губернатора в Пенсильванії та гонка за місця в Сенаті в Джорджії", - додає звіт.

В інших штатах перевірки голосування можуть бути більш ретельними, через кампанії дезінформації, спрямовані на надійність систем голосування. Серед таких штатів - Вісконсин, Мічиган, Невада та Флорида, пишуть автори звіту.

Наразі, згідно з Recorded Future, більшість зусиль з дезінформації походять із Сполучених Штатів, і спрямовані на три компанії: Dominion Voting Systems, Smartmatic і Election Systems & Software (ES&S).

За даними некомерційної організації Verified Voting, яка сприяє використанню безпечних технологій виборів, системy Dominion застосують в 21 штаті та 1200 юрисдикціях для голосування під час проміжних виборів 2022 року.

ES&S використовується в 39 штатах і у Вашингтоні, округ Колумбія. Smartmatic використовується лише в окрузі Лос-Анджелес у Каліфорнії.

Усі три компанії відкинули попередні звинувачення у порушеннях, а Dominion подав позови про наклеп проти Fox News, One America News Network (OAN) і Newsmax, звинувативши їх у поширенні неправдивих заяв колишнього президента США Дональда Трампа і його союзників після президентських виборів 2020 року.

«Безпідставні заяви про Dominion Voting Systems і вибори в листопаді 2020 року повністю розвінчано виборчими органами, експертами з питань і сторонніми перевіряючими», — написала компанія на своєму веб-сайті.

Однак зусилля Dominion не зупинили нову дезінформацію.

«Recorded Future виявила неправдиві заяви про те, що технології Dominion цілеспрямовано фальсифікують для проміжних виборів 2022 року, в більшості основних потоків інформації через звичайні та альтернативні медіа», — заявила компанія з кібербезпеки у своєму звіті в понеділок, посилаючись на звинувачення у Facebook, Instagram, Telegram, Gab, Patriots[.]win і 4chan.

Дослідники також виявили, що деякі звинувачення поширюються двома пов’язаними з Росією пропагандистськими виданнями – інформаційним агентством Red Spring і “Центром досліджень глобалізації”.

ES&S, який широко використовується в ряді штатів, де вибори висококонкурентні, таких як Арізона, Пенсильванія та Флорида, не піддавався такому ж контролю, як Домініон, але викликав гнів «ультраправих і ультраконсервативних платформ в соціальних медіа та в «новинних» блогах», згідно зі звітом Recorded Future.

Незважаючи на невелику присутність у США, Smartmatic привернув значну увагу.

«Recorded Future виявив численні випадки введення в оману та дезінформації щодо Smartmatic із заявами про корупцію та фальсифікації», — йдеться у звіті, вказуючи на публікації на Gab, Patriots[.]win та SouthFront, пропагандистському виданні, пов’язаному з російськими службами безпеки.

Щодо четвертої компанії, що займається машинами для голосування та системами голосування, Scytl, також поширювалася чутки, хоча її не використовують для голосування у вівторок у США, повідомляє Recorded Future.

Іноді всі чотири компанії ставали мішенню разом.

«Це сміття разом краде наші вибори, — написав Джо Олтманн, консервативний активіст і співведучий Conservative Daily Podcast, у своєму Telegram-каналі минулого місяця. - Вони переробили код, маніпулювали голосуванням і знищили наші голоси, крадучи вибори на всіх рівнях».

Recorded Future не єдиний у своїх застереженнях.

Партнерство Election Integrity Partnership (EIP), яке називає себе позапартійною дослідницькою коаліцією, заявило в звіті, опублікованому в суботу, що впливові онлайн-особи, які просувають теорії змови про фальсифікацію виборів, «продовжують процвітати на основних і альтернативних платформах, створюючи значну аудиторію».

“Багато хто використовує комбінацію платформ, часто доповнюючи один одного, — каже EIP - Навіть якщо певний обліковий запис відсутній на певній платформі, його аудиторія може перехресно публікувати там вміст з інших платформ".

Наразі офіційні особи США роблять усе можливе, щоб привернути увагу до дезінформації, просуваючи веб-сайт «Контроль чуток» CISA, а також подібні веб-сайти перевірки фактів, які ведуть окремі штати.

Експерти з кібербезпеки низки відомих приватних компаній також намагалися розвіяти занепокоєння.

«Я не бачу жодних ознак того, що будь-яка технологія скомпрометована, або є підстави для втрати довіри до виборчої системи», — сказав Голосу Америки Пет Флінн, керівник групи передових програм у Trellix.

"Посадовці виборчої системи під постійним ударом", - сказав він, вказавши на нещодавні фішингові кампанії в Арізоні, Пенсильванії та інших країнах.

Але Флінн сказав, що такі спроби були «досить нескладними. Багато в чому зосереджені на самому користувачі, фішингу та спробах змусити його розкрити свої дані».

"Загалом виборчий процес захищено", - сказав він.