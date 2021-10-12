Щеплені вакцинами, схваленими ВООЗ, зможуть в'їхати до США

США дозволять в'їзд до країни іноземців, щеплених вакцинами від COVID-19, схваленими американськими регуляторами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Про це повідомили федеральні Центри з контролю і профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я США (CDC).

20-го вересня Білий дім оголосив, що у листопаді США знімуть обмеження на поїздки для авіапасажирів з 33 країн, включно з Китаєм, Індією, Бразилією і більшою частиною Європи, які пройшли повну вакцинацію від COVID-19.

При цьому в уряді США не уточнили, які вакцини будуть прийматися.

Представник CDC заявив Reuters, що «шість вакцин, схвалених Управлінням США з контролю якості продуктів і ліків, або включених до списку ВООЗ для екстреного використання, відповідатимуть критеріям для поїздок в США».

Раніше Associated Press повідомили, що громадяни Росії подорожують до Сербії для отримання щеплення схваленими на Заході вакцинами. Інформаційна агенція також навела слова росіян, які заявили, що отримали щеплення вакциною Pfizer у Сербії, бо бажають бути здатними подорожувати в усьому світі. У ВООЗ заявили, що процес погодження російської вакцини Sputnik V триває.

"Окрім ВООЗ, Sputnik V також очікує схвалення від Європейської агенції медикаментів перш ніж всі обмеження щодо подорожей буде знято з людей вакцинованих російською формулою. Тривале очікування розчарувало багатьох росіян, тож коли у вересні ВООЗ оголосила про чергове затримку, вони почали шукати інших варінтів", - пише Associated Press.

У статті використано матеріали Reuters, Associated Press.

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