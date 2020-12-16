Посольство США в Україні привітало резолюцію Генасамблеї ООН щодо Криму

Посольство США в Україні підтримало ухвалення резолюці Генасамблеї ООН щодо ситуації з правами людини в Криму.

“Вітаємо резолюцію ГА ООН, яка закликає Росію дотримуватись зобов'язань як окупанта в Криму і негайно припинити вчиняти там порушення та знущання”, - йдеться у повідомленні посольства на їхній Твітер-сторінці.

“Росія має звільнити незаконно затриманих українців і забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів за правами людини. Крим - це Україна”, - додало дипломатичне відомство США.

16-го грудня Генеральна асамблея ООН ухвалила нову посилену резолюцію щодо ситуації з порушенням прав людини на окупованому Росією Кримському півострові.

Як повідомив "Голосу Америки" глава МЗС України Дмитро Куделя, резолюція "фіксує відповідальність Росії, як держави окупанта, за ситуацію на півострові".

Документ, серед іншого, визначає, що мандат спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поширюється на Крим. Як повідомив Голосу Америки постійний представник України в ООН Сергій Кислиця, в майбутньому це може дозволити ООН моніторити ситуацію в Криму не як частину Росії, а як окуповану територію України. Українська сторона сподівається таким чином сприяти захисту людей, які проживають на окупованому Росією півострові.

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