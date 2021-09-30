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У США зросла кількість заявок на допомогу по безробіттю

Фото: серпень 2021, жінки проходять повз оголошення про роботу у штаті Вірджинія
WASHINGTON — 

Міністерство праці США повідомило про зростання кількості нових заявок на допомогу по безробіттю минулого тижня. Повідомлення пролунало на тлі подальшого руйнівного впливу "Дельта" варіанту коронавірусу на економіку США, яка є найбільшою у світі.

Загалом 362 000 безробітних звернулися за допомогою. Цей показник зростає вже третій тиждень поспіль. Зростання минулого тижня суперечило прогнозам економістів, які передбачали зменшення кількості нових заявок.

Тим не менш, показники заявок за останній місяць в цілому найнижчі з часу початку пандемії у березні 2020 року, хоча вони залишаються значно вищими за середній показник 2019-го року - 218 000 .

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До пам'ятника Бабиному Яру в штаті Каліфорнія приходять рідні убитих під час Голокосту євреїв, щоб вшанувати річницю трагедії. Відео

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