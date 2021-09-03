Байден: кількість робочих місць у США зростала менше ніж сподівались, через поширення "Дельта"-штаму

Американська економіка додала 235 000 нових робочих місць у серпні, а рівень безробіття знизився з 5,4% до 5,2%, повідомило Міністерство праці країни в п'ятницю. Це менше, ніж приблизно 940 000 робочих місць, які створювались у США впродовж останніх двох місяців.

Президент США Джо Байден відзначив, що економічне відновлення триває, але визнав, що кількість нових робочих місць у серпні виявилась менше, ніж сподівались. "Хоча багато хто, як і я, хотіли б бачити сьогодні вищі цифри, - заявив Байден у зверненні до преси в п'ятницю, - цього року ми маємо постійне щомісячне зростання кількості робочих місць".

Поширення "Дельта"-штаму коронавірусу "безперечно" стало причиною зменшення кількості нових робочих місць створених за місяць, заявив Байден.

Він закликав американців пройти щпелення, а Конгрес затвердити запропоновані ним заходи із стимулювання економіки.

Поширення більш заразного штаму змусило деякі міста поновити протипандемічні обмеження. Також зростання кількості заражень серед дітей змусило низку шкільних округів у США повернутись до дистанційного навчання.

На тлі поширення "Дельта"-штаму коронавірусу, у США погіршились споживчі настрої. Індикатор споживчої впевненості у США у серпні знизився на 13,5% до 70%. Це падіння поступається лише показникам зафіксованим на початку пандемії у 2020-му році та під час рецесії у США восени 2008-го року, йдеться в дослідженні Університету Мічигану.

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