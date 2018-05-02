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США

Кількість заявок на статус біженця у США від громадян Росії сягнула рекордного рівня

Кількість заявок на отримання статусу біженця від російських громадян у США встановила 24-річний рекорд у 2017-му, підскочивши на майже 40 відсотків порівняно із 2016-м. Загалом тенденція до зростання кількості заявок на отримання статус біженця у США зростає від часу повернення Володимира Путіна до влади у Росії у 2012-му році. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Влада США отримала 2664 нові заявки від громадян Росії протягом фіскального 2017-го року, який закінчується 30-го вересня. Це на 39% більше, ніж за 2016-й фіскальний рік.

"Радіо Свобода" отримала відповідні статистичні дані від Служби імміграції та натуралізації США у відповідь на запит.

Показники 2017-го року майже вдвічі перевищують кількість первинних звернень щодо отримання статусу біженця від росіян з 2012-го року. Вони також перевищили попередній піковий показник 1994-го року, коли США отримали 2127 заявок.

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