Байдену на підпис надійшов законопроект щодо заборони імпорту нафти з Росії

У четвер Сенат одноголосно схвалив законопроект щодо заборони імпорту російської нафти. У документі також вказується, що Росія, а також її близький союзник Білорусь, за здійснення військового вторгнення в Україну або за допомогу цьому вторгненню, позбавляються статусу країн з режимом найбільшого сприяння в торгівлі.

Прийняття цього закону передбачає потенційне збільшення мит на експорт товарів із зазначених країн до США.

"Цей Сенат зараз проголосував за скасування постійних нормальних торговельних відносин з Росією Путіна. А тепер Сенат проголосував за заборону імпорту нафти з путінської Росії. Американський народ підтримує народ України", - відзначив у соціальній мережі Twitter сенатор-демократ Чарльз Шумер.

Як повідомляється, законопроект вже підтримала Палата представників Конгресу США. Раніше нижня палата Конгресу вже голосувала за ухвалення законопроекту в першому читанні, але тепер зробила це повторно, бо Сенат вніс зміни до тексту документа.

"Палата представників відправляє на підпис президенту додаткові заходи для подальшої ізоляції росії та руйнації її економіки", - заявила з приводу голосування спікерка Палати представників, конгресвуман-демократка Ненсі Пелосі.

Документ буде надіслано на підпис президенту Джо Байдену.

Минулого місяця міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що санкції "завжди лише зміцнювали" Росію.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters.