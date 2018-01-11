Усі мейнстрімні ЗМІ США на рівні рефлексів налаштовані проти президента США Дональда Трампа з усіх без виключення питань. Про це заявив популярний американський телевізійний ведучий Джо Скарборо (Joe Scarborough), який сам неодноразово закидав президенту США "старече слабоумство " та казав, що той схожий на "дитя, яке закаляло собі штані".

Усі мейнстрімні ЗМІ, ми на рівні рефлексів налаштовані проти Трампа з усіх питань

"Усі мейнстрімні ЗМІ, ми на рівні рефлексів налаштовані проти Трампа з усіх питань. Ми вийшли, виходимо за межі норми, і це нам зашкодить", - сказав ведучий в інтерв'ю подкасту американської журналістки Кейті Курік.

Як відзначає американське видання The Hill, нещодавнє дослідження авторитетного соціологічного центру Pew Research показало, що у 2017-му році лише 5% усіх новинних повідомлень про президента США Дональда Трампа мали позитивний характер.

Ми вийшли, виходимо за межі норми, і це нам зашкодить

Для порівняння, у перший рік президентства Барака Обами, лише 20% повідомлень про нього у ЗМІ носили негативний характер. Загалом, Трамп отримав втричі більше негативного виствілення у ЗМІ, ніж його попередник на посаді президента США.

Висвтілення роботи президента США часто фокусується переважно на закидах у змові виборчого штабу Трампа із урядом Росії на виборах 2016-го року та поведінці Трампа, яка на відповідає загальним канонам поведінки політичного лідера. Натомість сам президент США нагошує на тому, що за його президентства покращується стан економіки США, покращується боєздатність збройних сил, зменшується безробіття, зростає фондовий ринок тощо.

Президент США анонсував вручення спеціальної премії "фейковим новинам" 17-го січня

Дональд Трамп регулярно закидає ЗМІ упередженість, змову з його політичними опонентами та величає репортерів та видання, які йому найбільше надокучають "фейковими новинами".

Президент США навіть анонсував вручення спеціальних призів "фейковим новинам" 17-го січня

"Премії фейковим новинам, які отримують найбільш корумповані та заангажовані мейнстрімні ЗМІ, буде вручено невдахам у середу 17-го січня... Цікавість до цієї премії та її важливість значно більші, ніж будь-хто міг передбачити", - твітує Дональд Трамп.

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