Трамп заперечив підготовку США до "великої війни" і пообіцяв, що збройні сили США сягнуть небаченого рівня

США не готуються до великої війни, але нарощують військовий потенціал до рівня, який гарантує тривалий мир. Про це президент США Дональд Трамп заявив у середу під час спільної прес-конференції із прем'єр-міністром Норвегії Ерною Солберґ, відповідаючи на запитання норвезького журналіста з приводу попередньої заяви командувача Корпусу морської піхоти США генерала Роберта Неллера.

Наша сила зростає щомісячно, щоденно. Ми замовляємо чимало військового устаткування... Ми нарошуємо нашу військову міць до небаченого раніше рівня

"Можливо, він (генерал Неллер - прим. ГА) знає щось, чого не знаю я, - додав Трамп під сміх присутніх, - Але додам наступне - у нас дуже потужні збройні сили. Наша сила зростає щомісячно, щоденно. Ми замовляємо чимало військового устаткування, яке замовляє і Норвегія, але у значно більшій кількості, м'яко кажучи. Ми нарощуємо нашу військову міць до небаченого раніше рівня. Протягом тривалого періоду часу ми послаблювались, але зі мною на чолі це припинилось", - наголосив президент США.

"Я не очікую такого. Я думаю, що завдяки нашій силі буде мир. Саме так - мир завдяки силі. Думаю, ми будемо мати довгий період миру. Я сподіваюсь, що так це буде. Звісно ж у нас є проблеми з КНДР, але просто зараз ідуть хороші переговори...", - відзначив Трамп.

Президент США також підкреслив, що висловлює особисту думку, яка, очевидно, не збігається із позицією генерала Келлера.

Сподіваюсь, що неправий, але наближається велика війна...

"Думаю, що моя думка зараз важить більше", - додав президент США.

Як стало відомо у грудні, командувач Корпусу морської піхоти США генерал Роберт Неллер попередив своїх підлеглих про наближення війни та закликав їх готуватись до цього. Відповідну заяву, як повідомляє Military.com, Неллер зробив у ході візиту до американських морських піхотинців, розташованих у Норвегії.

Морпіхи США перебувають у Норвегії на ротаційній основі на запрошення уряду Норвегії.

Неллер наголосив на тому, що морські піхотинці мають бути готовими до війни повсякчасно, і заявив, що у майбутньому на них чекає значний бій. При цьому він вказав на Росію та тихоокеанський регіон як зони конфлікту в майбутньому.

"Сподіваюсь, що не маю рації, але наближається велика війна... Ви вже берете участь у бою, перебуваючи тут - в інформаційному бою, політичному", - цитує слова генерала видання.

Я за розбудову потужної американської присутності у сфері нафти, газу, енергетики - Путіну це не може подобатись. Я за те, щоб збройні сили США були сильнішими, ніж будь-коли - Путіну це не може подобатись

Росія неодноразово заперечувала проти присутності морських піхотинців США у Норвегії.

У ході прес-конференції у середу президент США також відзначив, що вважає роботу з Росією за певними напрямками позитивним явищем у контексті ситуації у Північній Кореї, де США - за словами президента - "мають значну проблему".

При цьому Дональд Трамп відзначив, що його політика на чолі Америки не може подобатись президенту Росії Володимиру Путіну.

"Я за розбудову потужної американської присутності у сфері нафти, газу, енергетики - Путіну це не може подобатись. Я за те, щоб збройні сили США були сильнішими, ніж будь-коли - Путіну це не може подобатись", - наголосив президент США, протиставивши при цьому себе позиції його колишньої суперниці на виборах президента США Гілларі Клінтон.

"Робота з іншими країнами - чи то йдеться про Росію, чи Китай, чи Індію, чи будь-яку іншу країну у світі - це позитив, а не негатив", - відзначив президент США.

Дивіться також: "США і наші союзники повинні виявити і заморозити гроші Кремля, які пов'язані із брудними операціями" - сенатор Кардин