Щеплення пацієнтів різними вакцинами ефективне та безпечне - дослідження США

Проведення додаткового щеплення вакциною іншого виробника, ніж перших вакцинацій, є ефективним та безпечним. Такий висновок міститься в дослідженні Національних інститутів здоров'я США. Це дослідження установа планує в п'ятницю презентувати американській Адміністрації з контролю над якістю продуктів харчування та ліків.

Дослідники вивчили вплив щеплень різними вакцинами від COVID-19 зареєстрованими у США: Pfizer, Moderna та Johnson&Johnson у 450 учасників. Дослідження ще має пройти рецензування.

Також дослідники виявили, що пацієнти, які отримали перше щеплення вакциною Johnson&Johnson матимуть кращий захист від коронавірусної хвороби, якщо отримають додаткове щеплення вакцинами Pfizer або Moderna, а не вакциною Johnson&Johnson.

Ті, хто отримав перші щеплення вакцинами Pfizer або Moderna виробили подібний рівень захисту у відповідь на вакцинацію будь-якою з решти трьох вакцин.

Група радників Адміністрації США з контролю над якістю продуктів харчування та ліків в четвер та п'ятницю розглядатиме питання доцільності рекомендації додаткового щеплення Moderna та Johnson&Johnson.

Минулого місяця Центри США з контролю над захворюваннями (CDC) рекомендували проведення щеплення додатковою, третьою, дозою вакцини Pfizer для осіб старше 65 років, людей з послабленою імунною системою а також тих, хто має високий ризик заразитись на COVID-19, через свою професійну діяльність.

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