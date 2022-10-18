США перехопилий російські бомбардувальники поблизу узбережжя Аляски

Реактивні літаки військово-повітряних сил США перехопили два російські бомбардувальники в міжнародному повітряному просторі поблизу північного американського штату Аляска.

Бомбардувальники Туполєв Ту-95 були перехоплені бойовими літаками F-16 після того, як «увійшли в зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)», – йдеться у заяві Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) у вівторок, 18 жовтня.

Як мовиться у твітер-повідомленні американських військових, інцидент стався у понеділок, 17 жовтня.

Російські літаки «увійшли в зону розпізнавання протиповітряної оборони Аляски і залишалися в міжнародному повітряному просторі, не входячи в суверенний повітряний простір США або Канади», - мовиться у повідомлені.

«Нещодавня російська діяльність» поблизу берегів Аляски, за даними прес-реліза, «не розглядається як загроза і не вважається провокаційною».

Зона розпізнавання повітряної оборони Аляски (ADIZ) — це міжнародний повітряний простір, що прилягає до Аляски і на деяких ділянках сягає понад 160 кілометрів від території США.

Як зазначають американські військові, NORAD відстежує та точно ідентифікує іноземні військові літаки, які входять в зону ПВО, а також регулярно стежить за рухом іноземних літаків і, за потреби, супроводжує їх, доки вони не вийдуть з меж Зони розпізнавання повітряної оборони Аляски.

11 вересня NORAD ідентифікував два російські морські патрульні літаки, які діяли в межах ADIZ. У серпні NORAD тричі виявляв російські військові літаки, які летіли в зону ADIZ. Як тоді повідомили в NORAD, три інциденти сталися десь між 8 і 10 серпня.