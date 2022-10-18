У Європі стартували навчання НАТО з ядерного стримування  

НАТО з понеділка почало щорічні навчання із ядерного стримування на північному заході Європи.

Тренування "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) відбуваються в час напруги, яку викликала війна Росії в Україні, та погроз з боку російського президента Путіна використати всі засоби, мовляв, для захисту російської території.

У маневрах НАТО беруть участь 14 із 30 країн-членів Альянсу, задіяні близько 60 літаків, зокрема, винищувачі, літаки-розвідники та літаки-заправники. У складі тренувальної авіації також - американський ядерний бомбардувальник В-52.

"Ці навчання допоможуть переконатись, що можливості ядерного стримування Альянсу захищені, ефективні і залишаються в безпеці", - заявила напередодні речниця НАТО Оана Лунгеску.

Основна частина тренувань запланована на відстані не менше тисячі кілометрів від російських кордонів. Журналістів до тренувального майданчика не допускають.

Це планові та регулярні навчання, вони були заплановані ще до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україні. Як очікується, вони триватимуть до 30 жовтня.

Наприкінці жовтня Росія зазвичай проводить власні ядерні навчання, що мають назву "Гром".

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, наприкінці вересня Путін заявив, що може "вжити всіх заходів" для захисту територій, які Росія намагається анексувати.

У вівторок, 18 жовтня, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, чи анексовані українські регіони перебувають під "ядерною парасолькою" Москви, сказав: "Усі ці території є невід'ємною частиною РФ, і, відповідно, всі вони захищаються, і ми забезпечуємо захист рівно на такому ж рівні, як по всій решті території Росії".