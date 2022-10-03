Американські екс-командувачі прогнозують крах російської армії в Україні 

Колишні військові високопосадовці США, генерали Дейвид Петреус та Герберт Реймонд Макмастер заявили, що російська армія в Україні рухається до краху і нещодавні погрози Путіна не допоможуть змінити хід війни. Про це вони сказали у неділю, 2 жовтня, в ефірі американських телеканалів.

Генерал армії США у відставці Герберт Реймонд Макмастер вважає, що після поразки у Лимані російська армія ймовірно перебуває “на межі колапсу”.

“Ми зараз, ймовірно, на порозі справжнього краху російської армії в Україні, морального краху. Я думаю, що вони справді перебувають на переломному моменті”, - сказав в ефірі CBS News генерал Макмастер, який очолював Раду національної безпеки США в адміністрації президента Трампа.

На думку Макмастера, успіх України у Лимані “може перетворитися на каскадну серію поразок російських військ”.

"Якщо подивитися лише на кількість втрат (серед російських військових), на величезну територію, яку вони намагаються тримати, і зараз, звісно, Росія намагається мобілізувати призовників і відправити їх на фронт непідготовленими. Я думаю, також дуже важливо розуміти, що ці сили, які зараз відступають, які вийшли зараз з Лиману, вони насправді були першим етапом мобілізації”, - сказав Макмастер.

“Коли Путін намагався завербувати все більше людей із оплатою приблизно втричі вище середньої зарплати, щоб залучити так званих добровольців йти вперед, ці сили були поспішно навчені і кинуті на фронт, і це ті сили, які зазнають краху просто зараз", - додав генерал у відставці.

Колишній керівник американських сил в Іраку і екс-директор ЦРУ Дейвид Петреус передбачає, що ситуація на полі бою в Україні рухається до того, що все більші російські військові підрозділи будуть розпадатися.

“Реальність на полі бою, з якою він (Путін) має справу, є незворотною. За останні 7 місяців Україна мобілізувала сили значно краще, ніж Росія. Єдине питання насправді полягає в тому, коли ми почнемо бачити, що здаються не окремі солдати або невеличкі підрозділи, а коли почнемо бачити, що більші підрозділи роздрібнюються, розколюються і фактично знищуються. І я думаю, до цього все йде”, - сказав генерал у відставці Дейвид Петреус в ефірі каналу АВС.

За словами генерала Петреуса, “жодна мобілізація, жодна анексія, жодна прихована ядерна загроза” не допоможуть Путіну вийти з ситуації, що склалася в Україні.

Як повідомляв Голос Америки, міністр оборони США Ллойд Остін привітав перемогу українських військових в Лимані. За його словами, цей успіх українців створить нові дилеми для російської армії.

1 жовтня стало відомо, що українські сили відбили ключове східне місто Лиман у Донецькій області, а російські солдати втекли з цього району через день після того, як Москва оголосила про анексію регіону разом із трьома іншими територіями на сході та південному сході України.

У цій статті використані матеріали із ABC News, CBS News.

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