Кадиров каже неправду. Насправді американські танки Abrams більш потужні за російські Т-72: доведено війнами

Проект Голосу Америки з перевірки фактів Polygraph.info демонструє чітку і доведену досвідом попередніх воєн різницю між американськими і російськими танками: Abrams значно потужніші, ніж Т-72.

Публікація також доводить, наскільки помилковим є нещодавнє твердження призначеного Кремлем лідера Чечні Рамзана Кадирова, який у пропагандистcькому ролику днями стверджував, ніби Т-72 - це “справжня сила”, а Abrams – “дитяча педальна машинка”.

У згаданому відео Кадиров під музику їде на російському танку та стверджує, що модернізований Т-72 “комфортний і зручний”, наче Майбах (німецький автомобільний бренд, що припинив випуск автомобілів у 2012 році).

Кадиров порівняв атаки на Т-72 із риболовлею на яхті та пообіцяв в’їхати на такому в Київ, що провести “денацифікацію”, “попутно розколюючи Абрамси як горішки”.

Перська затока: бригада танків Abrams знищила іракську бригаду Т-72 менш ніж за годину

Натомість військові експерти сходяться на думці, що американські танки Abrams перевершують російські Т-72, що було доведено і практикою. Так, в історичному танковому бою під час війни в Перській затоці 1991 року американська бригада танків Abrams знищила іракську бригаду Т-72 менш ніж за годину.

“Під час війни в Перській затоці очолювані США коаліційні сили воювали проти іракської армії, озброєної Т-72, що дало можливість порівняти бойові можливості радянських і американських танків, у тому числі M1A1 Abrams”, – пише Polygraph.info .

Американська військова газета Stars and Stripes у 2016 році писала: “Це буде визнано найбільшою битвою в ході операції “Буря в пустелі”, але це була не така вже й велика битва”.

Танкістам 2-ї бригади Сухопутних сил США, 1-ї бронетанкової дивізії, знадобилося всього 40 хвилин, щоб розбити бронетанкову бригаду Республіканської гвардії Іраку під час битви за Мединський хребет, демонструючи технологічну перевагу проти сили, яку багато хто вважав більш грізною, інформував репортаж з місця подій того часу.

Російські військові аналітики визнають перевагу танків Abrams

Т-72 і Abrams - серед найбільш відомих і використовуваних бойових танків у світі. Радянська армія розробляла Т-72 з 1967 по 1973 рік. Натомість Abrams масово виробляється з 1980 року і є основним бойовим танком США.

Російські військові аналітики визнають перевагу американських танків над Т-72. Наприклад, директор російського аналітичного центру “Центр аналізу стратегій і технологій” Руслан Пухов заявив російській газеті “Московський комсомолець”, що “танки M1A2 Abrams є найкращими танками в світі” за бойовим потенціалом, перевершуючи російські танки Т-90, які є найновішою і найдосконалішою версією Т-72”.

Пухов також зізнався, що навіть в експортних версіях Abrams значно перевершує будь-який російський серійний танк, а також перевершує можливості німецьких танків сімейства Leopard-2.

Abrams: розроблений, щоб протидіяти радянським танкам Т-72

Загалом танк Abrams був розроблений саме для протидії загрозі радянських Т-72.

Танки M1A1 Abrams випускалися з 1986 по 1992 рік. M1A2 Abrams з його технічними досягненнями був схвалений до виробництва в 1990 році.

Танки Abrams мають вдосконалену композитну броню Chobham, яка забезпечує захист від протитанкових боєприпасів. Abrams також може бути додатково оснащений реактивною бронею або системами активного захисту. Т-72 має слабшу сталеву та композитну броню та має більш обмежені можливості для модернізації броні.

120-мм гладкоствольна гармата Abrams забезпечує більшу точність і бронебійність. Abrams також має більш досконалу систему управління вогнем, яка забезпечує більш швидке виявлення цілей і підвищену ймовірність вразити ціль з першого пострілу.

Завдяки більш потужному газотурбінному двигуну Abrams має кращий розгін і маневреність, ніж Т-72.

Так само й оптика та системи нічного бачення Т-72 поступаються танкам Abrams, оснащеним більш вдосконаленою оптикою, тепловізором і нічним баченням.

Комфорт і захист екіпажу також кращі в Abrams, який має збільшене бойове відділення, що забезпечує більше простору та комфорту.

Для порівняння, як зазначає видання Washington Post , Т-72 має смертельний недолік конструкції: снаряди розміщені по колу всередині вежі танка. Коли ворожий постріл потрапляє в танк, висока ймовірність ланцюгової реакції - боєприпаси детонують і злітають з вежі, вбиваючи всіх, хто перебуває всередині.

За словами Роберта Гамільтона , професора Військового коледжу армії США, сила такої детонації може “миттєво випарувати” екіпаж танка Т-72.

Abrams також має більш досконалу систему зв’язку та мережі, яка полегшує координацію та інтеграцію з іншими підрозділами.

За словами Майкла Кларка , професора факультету вивчення війни Королівського коледжу Лондона, Abrams перевершує Т-72 у всіх ключових аспектах.

“Дивлячись на вагу, швидкість, броньований захист, технологію прицілювання та точність, якщо назвати лише деякі з них, M1 Abrams перевершує варіанти T-72”, — сказав він.

Як повідомляв Голос Америки , очікується, що Збройні сили США почнуть тренувати українців на танках M1A1 Abrams "приблизно наступного тижня", повідомив Голосу Америки прес-секретар Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Близько 250 українців цього тижня прибудуть до Німеччини на навчання, повідомив Голосу Америки на умовах анонімності високопоставлений військовий чиновник, знайомий з навчанням.