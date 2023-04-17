"Моє серце крається, що дехто хоче, щоб Київ погодився на мирову". Історії американців, які продовжують допомагати Україні

Після року від початку російської війни деякі американці продовжують підтримувати Україну, витрачаючи час і власні кошти. Серед них - жителі передмістя Лос-Анджелеса Пітер Ларр та Винні Ванг, які до початку війни ніколи не займались волонтерством, але з моменту повномасштабного російського вторгнення вони стали активними учасникам українського волонтерського руху і самотужки переслали десятки гуманітарної допомоги.

61-річна бухгалтерка Винні Ванг з Пасадени торік у лютому взяла відпустку на роботі і полетіла до Перемишля на кордон з Україною, де почала допомагати біженцям.

"Пам'ятаю, я взяла 4 величезні сумки з медикаментами і вперше поїхала до Польщі. Я орендувала автомобіль та почала перевозити біженців, куди їм було потрібно", – розповідає вона.

Ванг відвідала Польщу тричі і допомогла близько двомстам біженцям. Повернувшись додому, вона почала збирати і відправляти до України гуманітарну допомогу, співпрацювати з громадськими організаціями і розповідати про Україну своїм американським друзям. Загалом Винні зібрала понад 100 тисяч доларів пожертв, велика частина з яких - її власні кошти.

“Я емігрувала з Гонконгу і бачила, як у Гонконзі втрачають свободу, і я побачила звірства, які чинила Росія. Тож у той момент я відчула потребу зробити все можливе, щоб допомогти”, – каже Ванг.

Кожного ранку 33-річний менеджер з розвитку у будівельній компанії Пітер Ларр з Монровії вивішує американський прапор біля свого будинку. Поруч з ним до вікна прикріплений і прапор України.

“Як і багато інших людей, я був прикутий до телевізора, бачив танки, що рухались до Києва з боку білоруського кордону. Я бачив відео, як українці збираються на площах міст, змішують коктейлі Молотова, кидають їх в танки”, - розповів він.

Ларр вирішив діяти, і через український культурний осередок Лос-Анджелеса, приєднався до волонтерського руху. Торік у вересні у складі делегації від Каліфорнії він був учасником українських днів у Конгресі США, коли активісти з усіх куточків країни приїхали у Вашингтон лобіювати інтереси України. Вже понад рік він регулярно купує і пересилає в Україну допомогу: тактичну медицину, цивільні дрони, ковдри, шоломи.

Винні та Пітер, окрім співпраці з українцями, намагаються залучити до справи своїх співвітчизників, адже відчувають, що інтерес до України спадає.

“Я думаю, тому що багато людей відчувають, що Україна дуже далеко. Я бачу велику підтримку з боку ЄС. Я сподіваюся на більшу підтримку з боку США. Я намагаюсь поширювати інформацію, щоб розповсюджувати знання про Україну”, – розповідає Винні.

“Моє серце крається не так навіть через те, що підтримка спадає, але через те, що [деякі] американці хочуть, щоб Україна погодилась на мирову чи щоб Захід перестав допомагати Україні взагалі”, – каже Пітер.

Пітер і Винні закликають своїх знайомих американців застосовувати свої таланти: влаштовувати збори пожертв, шукати медичне обладнання чи просто перекладати та поширювати новини про події в Україні.